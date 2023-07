La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le métropolite Georges (Khodr), le plus ancien hiérarque du patriarcat d’Antioche, a célébré son 100e anniversaire le 6 juillet. Ancien métropolite du Mont-Liban, il est largement connu dans le monde en tant qu’expert éminent dans les domaines de la théologie et de la spiritualité orthodoxes. Il est également reconnu comme un participant actif aux activités œcuméniques et aux contacts avec les musulmans. Né le 6 juillet 1923 à Tripoli, le