Mgr Amphiloque, métropolite du Monténégro : « Il est indispensable que l’Archevêché trouve une solution canonique pour la sauvegarde de son intégrité et de son unité »

Mgr Amphiloque, métropolite du Monténégro (Église orthodoxe serbe) a contacté Orthodoxie.com pour s’exprimer sur l’avenir de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Pour ce faire, nous lui avons posé la question suivante : « Le 23 février, notre Archevêché décide de son avenir. Vous connaissez bien l’Archevêché, car vous avez été professeur à l’Institut Saint-Serge dans les années 1970. Quelle est votre vision de l’existence de l’Archevêché : faut-il qu’il garde son unité, si oui pourquoi ? Ou bien doit-il accepter la proposition de dissolution du Patriarcat œcuménique ? »

Mgr Amphiloque : À votre question concernant notre perception du problème actuel de l’Archevêché et de sa suppression, nous répondons en substance ce qui suit : en tant qu’ancien professeur à l’Institut Saint-Serge, nous exprimons notre profonde préoccupation concernant la suppression de cette institution religieuse extrêmement importante pour l’Occident. L’Archevêché a joué, avec son Institut de théologie et son enseignement théologique, un rôle exceptionnel non seulement pour la mission de l’orthodoxie en Occident, mais d’une façon générale pour la théologie orthodoxe dans le monde, comme pour la sauvegarde de l’identité chrétienne des peuples occidentaux. Il est donc indispensable que l’Archevêché trouve une solution canonique pour la sauvegarde de son intégrité et de son unité, notamment pour la sauvegarde de l’Institut Saint-Serge et la garantie de son avenir. À cet égard, il dispose du plein soutien non seulement de nous-mêmes en tant qu’ancien professeur de l’Institut, mais également de celui de l’ensemble de l’Église orthodoxe serbe.

Avec la bénédiction.

Métropolite Amphiloque, ancien professeur de l’Institut Saint-Serge.