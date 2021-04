Mgr Antoine, métropolite de Borispol et Brovary : « La doctrine orthodoxe sur l’Église : les défis modernes et la recherche de réponses »

Le département d’information et d’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne a publié le rapport du métropolite de Borispol et Brovary Antoine (Pakanitch), chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne [sous l’omophore du métropolite de Kiev Onuphre], intitulé « La doctrine orthodoxe sur l’Église : les défis modernes et la recherche de réponses » lu lors de la XIème Conférence des étudiants des écoles ecclésiastiques de Kiev, le 30 mars 2021. Nous publions ci-après, in extenso, ce texte en français :

« Ces dernières années ont apporté de nombreuses épreuves à l’Église orthodoxe. L’ingérence illégale du patriarche de Constantinople dans les affaires de l’Église ukrainienne a provoqué une crise profonde dans l’Orthodoxie mondiale. Aujourd’hui, il est tout à fait évident que les causes de cette crise se dissimulent dans des vues fondamentalement différentes sur l’Église et sa structure, auxquelles adhèrent les différentes Églises locales. En particulier, la doctrine sur l’Église, qui est activement promue par le Patriarcat de Constantinople, est de plus en plus rejetée par d’autres Églises locales.

L’éventail des questions problématiques d’ecclésiologie qui suscitent des discussions tendues est déjà assez délimité. À notre avis, les questions suivantes nécessitent une étude approfondie aujourd’hui :

1. La doctrine de la primauté dans l’Église universelle ;

2. L’essence de l’autocéphalie de l’Église et la procédure de sa proclamation;

3. L’essence de l’autonomie de l’Église et la procédure de sa proclamation ;

4. Questions des appels contre les décisions de justice des Églises orthodoxes locales ;

5. La question de la juridiction canonique sur la diaspora orthodoxe.

Aujourd’hui, le patriarche de Constantinople insiste sur son statut particulier dans l’Église universelle, ce qui présuppose qu’il a non seulement la primauté de l’honneur, mais aussi la primauté de pouvoir. Le patriarche Bartholomée de Constantinople a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait le droit exclusif d’octroyer des Tomos portant création de nouvelles Églises autocéphales et autonomes, qu’il avait le droit exclusif d’accepter les appels du clergé de toutes les Églises orthodoxes locales et qu’il disposait de l’autorité canonique sur la toute la diaspora orthodoxe.

Chacune de ces questions mérite une étude spéciale. Cependant, nous nous concentrerons ici sur la question la plus fondamentale – la primauté dans l’Église universelle. On peut dire que les autres problèmes ne découlent que de ce point essentiel de la controverse.

Il convient de mentionner que la compréhension de la primauté dans l’Église universelle a fait l’objet de controverses théologiques entre les Églises orthodoxe et catholique pendant de nombreux siècles. Historiquement, ce sont les évêques de Rome qui ont commencé à s’approprier un pouvoir particulier dans l’Église universelle, ce qui a conduit à la formation du phénomène de la papauté. Aujourd’hui, l’Église catholique-romaine professe officiellement la doctrine de la primauté de l’évêque de Rome dans l’Église universelle et de son infaillibilité en matière de foi et de morale. Du point de vue de l’Église catholique, l’évêque de Rome « a le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement »[1] L’évêque de Rome a la primauté de juridiction, le droit de légiférer, le droit de diriger le culte et la plus haute direction de toutes les autres affaires ecclésiastiques. Le pape n’est soumis à aucun tribunal ecclésiastique et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Vous ne pouvez pas faire appel contre les sentences ou décrets du pontife romain[2] Ainsi, dans l’Église catholique, l’évêque de Rome a la primauté dans le domaine de la doctrine, de l’administration et du tribunal ecclésiastique. Cette compréhension de la primauté ecclésiale a provoqué le rejet dans l’Orient chrétien à l’époque de l’Église ancienne. La controverse à ce sujet a continué activement pendant la période byzantine. Et le fameux schisme de 1054 était en grande partie le résultat des ambitions autoritaires des évêques de Rome.

Au XXème siècle, après le Concile Vatican II et la levée des anathèmes par le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras de Constantinople, la controverse sur la compréhension de la primauté dans l’Église universelle a reçu un second souffle. Lorsque le dialogue théologique officiel entre les Églises orthodoxe et catholique a commencé en 1980, la question de la primauté est devenue l’un des enjeux centraux de ce dialogue. Dans les années 2000 déjà, précisément dans le contexte du dialogue théologique avec l’Église catholique, la question de la primauté a commencé à susciter des débats parmi les théologiens orthodoxes. Le fait est que dans le dialogue avec la partie catholique, les Églises orthodoxes locales auraient dû formuler une position commune sur cette question. Et ici, il est devenu clair qu’il était extrêmement difficile d’y parvenir. En particulier, la doctrine de la primauté, défendue aujourd’hui par les représentants officiels du patriarcat de Constantinople, s’est avérée absolument inacceptable pour l’Église orthodoxe russe. La différence fondamentale de position est apparue lors des réunions de la Commission mixte orthodoxe-catholique sur le dialogue théologique en 2006 à Belgrade et en 2007 à Ravenne. Le projet de document « Conséquences ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de l’Église. Unité ecclésiale, conciliarité et autorité »[3]. La version finale du document a été adoptée à Ravenne. L’Église orthodoxe russe n’a pas signé le document de Ravenne. Par contre, le patriarcat de Constantinople l’a pleinement soutenu. Dans une certaine mesure, le document était construit sur les idées théologiques du métropolite Jean (Zizioulas), qui représentait le patriarcat de Constantinople dans le dialogue. Le document de Ravenne, en particulier, reconnaît l’existence de la primauté dans l’Église au niveau universel (universel). Dans le même temps, les parties orthodoxe et catholique ont mentionné qu’elles voient différemment les bases bibliques et théologiques de la primauté de l’Église et des formes de leur réalisation (paragraphe 43 du document). Sur cette base, les parties ont convenu de reconnaître qu’au premier millénaire, l’évêque de Rome avait la primauté dans l’Église universelle, bien qu’en Orient et en Occident cette primauté soit interprétée différemment. L’Église orthodoxe russe s’est déjà opposée au 39e paragraphe lors de la préparation de ce document. Celui-ci a déclaré qu’après 1054, les conciles œcuméniques sont devenus impossibles parce que les Églises occidentale et orientale ont cessé de communiquer entre elles. En Occident, l’Église romaine a continué à convoquer des conciles, « auxquels participaient les évêques des Églises locales, qui étaient en communion avec le trône romain ». L’Église catholique considère ces conciles comme œcuméniques. Cependant, comme cela est indiqué dans le document, en Orient, après 1054, ont eu lieu des Conciles « des Églises locales, qui étaient en communion avec le trône de Constantinople ».

Au sens littéral du terme, il s’est avéré qu’en Orient, le patriarche de Constantinople occupait une place similaire à l’évêque de Rome en Occident[4] . La délégation de l’Église orthodoxe russe a opposé un refus de principe à une telle déclaration, soulignant qu’en Orient, la communion avec le trône de Constantinople n’a jamais été considérée comme une condition de catholicité. En conséquence, le patriarche de Constantinople n’a jamais joué un rôle dans l’Église orthodoxe semblable à celui de l’évêque de Rome en Occident. Ainsi, une différence fondamentale de points de vue sur la primauté de l’Église universelle est devenue évidente.Ici, il est nécessaire de décrire plus en détail deux points de vue fondamentalement différents sur la primauté dans l’Église universelle, qui s’expriment aujourd’hui dans différentes Églises orthodoxes locales. Commençons par le modèle de primauté promu par l’Église de Constantinople.

Le principal auteur de ce modèle est le métropolite Jean (Zizioulas). En même temps, ses idées sont développées aujourd’hui par d’autres théologiens grecs. Le métropolite Jean (Zizioulas) est l’un des partisans constants de la soi-disant ecclésiologie eucharistique. Au cœur de sa vision de l’Église se trouve la doctrine de l’Eucharistie en tant qu’assemblée ecclésiale dans laquelle seule l’Église peut se réaliser. Le rassemblement eucharistique pour Mgr Jean est le fondement de la réalité ecclésiale d’où proviennent organiquement tous les autres niveaux de l’existence de l’Église. Par conséquent, la primauté de l’évêque au niveau local se manifeste d’abord dans sa présidence à la liturgie, c’est-à-dire dans l’assemblée eucharistique. Au niveau local, la primauté se manifeste dans le concile des évêques. Pour le métropolite Jean, le concile est défini de façon analogue à l’Eucharistie. De même que l’assemblée eucharistique suppose nécessairement un primat, de même le concile des évêques ne peut exister sans primat. En conséquence, la voix et le visage du concile ne peuvent être qu’une personne, c’est-à-dire – le primat[5]. Les théologiens contemporains désignent cette notion de personnification obligatoire du concile en la personne du primat comme la doctrine de la personnalité corporative. Dans cette optique, l’Église locale est personnifiée par l’unité organique des individus dans la personne du primat[6]. Ainsi, entre les niveaux diocésain et local de la vie ecclésiale, le métropolite Jean établit une relation iconique. L’assemblée eucharistique devient une sorte de prototype de la primauté à tous les niveaux de l’existence ecclésiale. Les théologiens du patriarcat de Constantinople transfèrent cette logique du métropolite Jean au niveau universel également. En particulier, l’archevêque Elpidophore (Lambriniadis), dans son article publié en 2014 sur le site officiel du Patriarcat de Constantinople, étend directement ce lien iconique au niveau universel[7].

L’archevêque Elpidophore estime que la primauté aux trois niveaux de l’existence ecclésiale (diocésaine, locale et universelle) est unique par nature. Il fait même une analogie directe entre l’ecclésiologie et la triadologie. Tout comme dans la Sainte Trinité il y a la primauté de Dieu le Père (la monarchie du Père), de même, au niveau universel, il doit y avoir une primauté personnelle dans l’Église. Un tel transfert direct de l’enseignement triadologique dans le domaine de l’ecclésiologie signifie que dans l’Église, la primauté au niveau universel ne peut être représentée par une institution. Il ne peut être représenté que par une personne. Dans cette optique, le renoncement à la primauté personnelle dans l’Église universelle devient une déformation de la doctrine de la Sainte Trinité. La doctrine selon laquelle le premier hiérarque de l’Église universelle reçoit son autorité du concile, selon l’archevêque Élpidophore, équivaut à l’affirmation selon laquelle la source de la monarchie du Père est le Fils et le Saint-Esprit.

De là, l’archevêque Elpidophore élargit cette relation iconique non seulement au niveau de l’Église universelle, mais aussi au domaine de la triadologie. Ici, il est également un disciple direct du métropolite Jean (Zizioulas). Ce dernier, établissant une connexion iconique similaire, se référait à la communion des propriétés des deux natures en Jésus-Christ. Selon la doctrine de la communion des propriétés, nous pouvons transférer à la nature humaine du Christ les propriétés de sa nature divine. Selon le métropolite Jean, ce principe s’applique également en ecclésiologie. L’Église est donc un organisme divino-humain, et en elle il y a une communion de propriétés. Par conséquent, les réalités de l’ordre divin se reflètent dans les catégories de l’ordre canonique. Avec cette approche, la question de la primauté ecclésiastique n’est plus une question de droit humain, elle est transférée au domaine de la loi divine. Ainsi la primauté dans l’Église universelle reçoit la sanction divine[8].

Dans une telle perspective théologique, la primauté dans l’Église universelle devient ontologiquement conditionnée. L’archevêque Elpidophore insiste sur le fait que « l’Église est une institution toujours hypostasiée dans la personne. Puisque nous ne rencontrons pas d’institutions impersonnelles, nous ne pouvons pas percevoir la primauté sans un premier hiérarque ».

Au premier millénaire, une telle primauté a été reconnue pour l’évêque de Rome. Aujourd’hui, le premier hiérarque de l’Église universelle est le patriarche de Constantinople. C’était lui, de l’avis de l’archevêque Elpidophore, qui est doté de prérogatives de pouvoir spéciaux que les autres primats n’en ont pas. Par conséquent, bien que le hiérarque de Constantinople en tant qu’évêque soit le premier parmi ses égaux (en latin primus inter pares), en tant que patriarche œcuménique, il est le premier sans égaux (en latin primus sine paribus). Ainsi, le patriarche de Constantinople (ou plus exactement patriarche œcuménique) devient une sorte de « personnalité corporative », qui incarne la primauté au niveau universel.

La position de l’Église orthodoxe russe est fondamentalement différente. En 2007, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a chargé la Commission synodale biblique et théologique de formuler la position du Patriarcat de Moscou sur la question de la primauté dans l’Église universelle. En conséquence, en 2013, la commission a préparé un document « Position du Patriarcat de Moscou sur la question de la primauté dans l’Église universelle », qui a été adopté par le Saint-Synode lors d’une réunion le 25 décembre 2013[9].

Le document de 2013 est la réaction officielle de l’Église orthodoxe russe au document de Ravenne. Par conséquent, sa structure correspond dans l’ensemble au document de Ravenne. Il considère également la primauté à trois niveaux de la vie ecclésiale : diocésain, local et universel. Au niveau du diocèse, la primauté appartient à l’ordinaire. C’est de lui que les prêtres et les diacres reçoivent leur autorité. C’est aussi l’évêque qui a le droit de la cour ecclésiastique dans le diocèse. Au niveau local, la primauté appartient au primat de l’Église locale. Il préside les assemblées des évêques de l’Église locale et a le droit de parler au nom de son Église. Quant à la primauté au niveau universel, la position de l’Église orthodoxe russe est fondamentalement différente de la doctrine catholique et de la position du patriarcat de Constantinople.

Le document de Moscou souligne que la primauté aux niveaux diocésain, local et universel a des sources et des natures différentes. La source de la primauté de l’évêque dans son diocèse est « la succession apostolique, qui se transmet par l’ordination ». La source de la primauté au niveau de l’Église autocéphale est « l’élection du premier évêque par l’assemblée épiscopale (ou le synode), disposant de la plénitude de l’autorité ecclésiale ». Quant à la primauté au niveau de l’Église universelle, sa source est « est la tradition canonique de l’Église, fixée dans les saints diptyques et reconnue par toutes les Églises locales autocéphales ». Les canons ne dotent d’aucun pouvoir le primat d’honneur de l’Église universelle. Ainsi, tant la nature de la primauté aux différents niveaux que les fonctions des évêques qui sont dotés de la primauté, sont différentes.

La position de principe énoncée dans le document de l’Église orthodoxe russe est l’affirmation que le transfert mécanique de la primauté d’un niveau d’existence ecclésiale à un autre est inadmissible. Autrement dit, il est impossible d’extrapoler les fonctions de la primauté de l’évêque du niveau régional à l’universel. La relation du primat de l’Église avec les évêques diocésains ne peut être identique à la relation de l’évêque avec les prêtres qui lui sont subordonnés. Si nous transférons mécaniquement la primauté du niveau diocésain au niveau universel, cela signifiera l’émergence du « hiérarque universel », qui a un pouvoir spécial dans toute l’Église universelle. Ainsi, le document de l’Église orthodoxe russe rejette directement la « relation iconique » entre les trois niveaux de la vie de l’Église, qui est à la base des enseignements du métropolite (Zizioulas).

L’Église orthodoxe russe souligne que d’un point de vue sacramentel, tous les évêques sont égaux. Tous les primats des Églises locales sont également égaux sur le plan sacramentel. Dans l’Orient chrétien, il n’y a traditionnellement que la primauté d’honneur. Au premier millénaire, une telle primauté fut reconnue à l’évêque de Rome et après 1054, elle fut adoptée pour le patriarche de Constantinople. Cependant, la primauté d’honneur ne présuppose aucun pouvoir. La primauté d’honneur implique, par exemple, que lors des offices conjoints des primats des Églises locales, le patriarche de Constantinople ait le droit de les présider. Les représentants du patriarcat de Constantinople ont également le droit de présider les forums inter-ecclésiaux. Ainsi, la primauté de l’honneur est analogue au protocole diplomatique qui réglemente la communication entre les Églises locales, mais n’élève pas certaines Églises au-dessus des autres. Le document de l’Église orthodoxe russe a provoqué une réaction négative du patriarcat de Constantinople. L’article cité de l’archevêque Élpidophore était justement une réponse au document de Moscou.

Aussi, nous devons préciser que la doctrine de la primauté telle que formulée aujourd’hui par les théologiens du patriarcat de Constantinople nous est inacceptable. Il convient de souligner une fois de plus que du point de vue de l’Église orthodoxe russe, le contenu de la primauté d’honneur dans l’Église universelle « est défini par le consensus des Églises orthodoxes locales ». Traditionnellement, les Églises orthodoxes locales reconnaissent le droit du patriarche de Constantinople de prendre des initiatives de nature pan-orthodoxe, ainsi que de s’adresser au monde extérieur au nom de toute la communauté orthodoxe. Cependant, cela n’est possible que lorsque les autres Églises autorisent le Primat de Constantinople à le faire. Dans cette approche, la famille des Églises orthodoxes locales émerge comme une union d’Églises indépendantes professant une seule foi et sont en communion eucharistique. Ainsi, le système de l’orthodoxie mondiale est similaire à une confédération.

Cependant, le point de vue de Constantinople sur le système des Églises locales est fondamentalement différent. Ces dernières années, le patriarche Bartholomée a déclaré ouvertement à plusieurs reprises que l’orthodoxie mondiale n’est pas une confédération. Le patriarche Bartholomée considère l’idée que l’orthodoxie mondiale est une union d’Églises égales comme une idée protestante. De plus, dans une récente interview, il a appelé à une révision de l’enseignement orthodoxe sur l’Église pour le débarrasser de ces influences protestantes : « Nous, orthodoxes, devons-nous autocritiquer et reconsidérer notre ecclésiologie si nous ne voulons pas devenir une fédération d’Églises de type protestant ». Le patriarche Bartholomée a esquissé assez clairement une alternative à cette vision prétendument protestante de l’Église : Nous devons reconnaître que dans l’orthodoxie universelle indivisible, il y a un « primat », non seulement d’honneur, mais aussi un « primat » avec des responsabilités particulières et des pouvoirs canoniques qui lui ont été confiés par les conciles œcuméniques »[10]

En 2008, lors d’une visite en Ukraine, le patriarche Bartholomée dans son discours sur la place Sainte-Sophie à Kiev a clairement déclaré que selon les décisions des conciles œcuméniques et « en tenant compte de la pratique ecclésiale séculaire » a été accordé au patriarcat œcuménique « en tant que premier trône dans l’Église orthodoxe » la responsabilité exclusive et la mission obligatoire de veiller à la préservation de la foi dans la forme où elle nous a été transmise et au respect de l’ordre canonique »[11] . Il énonce clairement les droits et responsabilités exclusifs du patriarche de Constantinople. Ainsi, selon le patriarche Bartholomée, c’est le primat constantinopolitain qui est le garant et la personnification de l’unité de l’orthodoxie mondiale. Bien plus, il agit comme gardien de la vraie foi et est le garant du témoignage authentique de l’Église au monde contemporain.

Il est bien évident qu’il n’est guère possible de concilier les deux modèles esquissés de la sainte Orthodoxie mondiale. Le « modèle constantinopolitain » suppose la présence obligatoire dans l’Église universelle du premier hiérarque doté de pouvoirs spéciaux. Cependant, notre Église rejette fondamentalement l’existence d’un tel « pape oriental » dans l’Église.

Enfin, je voudrais souligner que lorsque nous parlons de questions problématiques dans le domaine de l’ecclésiologie, ce n’est pas qu’une discussion théorique. La question de l’ecclésiologie est une question de vie ecclésiale réelle. La doctrine de l’Église est incarnée dans la structure ecclésiale et dans les relations inter-ecclésiales. Par conséquent, les différences dans le domaine de l’ecclésiologie ne peuvent que créer des conflits complexes. La «crise ukrainienne » a clairement démontré que l’application en pratique du « modèle constantinopolitain » entraîne de graves conflits entre les Églises locales.

Aujourd’hui, l’Orthodoxie mondiale est de facto au bord du schisme. Les efforts unilatéraux des Églises locales ne peuvent surmonter cette crise. Il est tout à fait évident qu’un dialogue entre les Églises locales est vital pour parvenir à un consensus sur ces questions. Cependant, ce consensus ne doit pas être le résultat de concessions dans le domaine de la doctrine, mais le résultat d’une étude approfondie et responsable de l’héritage des saints Pères.

Une énorme responsabilité nous incombe. Nous devons fournir le maximum d’efforts pour préserver l’unité de l’Église. En outre, nous devons articuler clairement les enseignements de l’Église orthodoxe sur les questions litigieuses. Nous croyons que nous serons en mesure d’accomplir cette tâche difficile.

