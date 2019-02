Mgr Emmanuel de France : « Le Patriarcat n’agit pas sous des pressions politiques »

Dans un entretien paru dans l’édition dominicale du quotidien grec To Vima, Mgr Emmanuel, métropolite de France, a répondu aux accusations du Patriarcat de Moscou contre le patriarche œcuménique Bartholomée. Il a souligné que : « le Patriarcat œcuménique n’a agi que sur la base des intérêts des fidèles orthodoxes d’Ukraine (…) n’a pas agi pour ses propres intérêts ni sous des pressions politiques et n’était certainement pas influencé par des antagonismes politiques et des intérêts géopolitiques ».

Au sujet de la position dure adoptée par Moscou contre le Phanar et des paroles acerbes tenues par les dirigeants ecclésiastiques russes, Mgr Emmanuel a souligné que « le Patriarcat œcuménique, dans son respect constant de chaque être humain, sait supporter et pardonner … en tant qu’Église Mère, il conçoit avec une disposition affectueuse et un amour désintéressé son lien avec toutes les nouvelles Églises autocéphales qui sont sorties de sa chair et ont reçu de lui l’autocéphalie ».

C’est dans cet esprit d’amour et de paix envers tous, que le patriarche œcuménique a exhorté le primat de l’Église nouvellement établie, le métropolite de Kiev, Épiphane, à agir « sans aucune exception ni discrimination », a affirmé le métropolite de France Emmanuel.

Source