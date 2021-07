Mgr Hilarion a qualifié de péché le refus de se faire vacciner

Les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le coronavirus, qui ont infecté d’autres personnes et causé leur mort, devront expier leur péché pour le reste de leur vie. Le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou de l’Église orthodoxe russe, a fait une déclaration aussi dure et sans détours dans l’émission « L’Église et le monde ».

Selon le hiérarque, il lui arrive souvent de constater que des personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le coronavirus viennent se confesser. Elles lui disent qu’elles ont involontairement causé la mort d’autres personnes. « Elles viennent et demandent : « Comment suis-je censé vivre avec ça maintenant ? », note le métropolite – et je trouve même difficile de leur dire comment vivre avec ça maintenant. Toute votre vie, vous devrez vous racheter pour le péché que vous avez commis ».

Mgr Hilarion a précisé que le péché réside dans le fait que la personne qui a refusé de se faire vacciner n’a pensé qu’à elle-même, mais n’a pas pensé aux autres. Il a rappelé que si une personne est porteuse de la maladie de manière asymptomatique ou sous une forme légère, cela ne signifie pas qu’elle ne soit pas contagieuse.

« Nous portons une responsabilité – chacun de nous – non seulement pour nous-mêmes et pour nos proches, mais aussi pour tous ceux qui entrent en contact avec nous aujourd’hui », a déclaré Mgr Hilarion.

Source