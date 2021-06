Mgr Jean de Doubna présente la formation théologique et pastorale (FTP) de l’Institut Saint-Serge

Chers Pères et Frères en Christ,

Être ou devenir prêtre dans l’Église orthodoxe en Occident est une vocation toute particulière et bénie qu’il convient d’encourager. Outre une foi fervente dans la Providence de Dieu et une persévérance dans leur vocation autant que dans les engagements professionnels auxquels ils sont souvent astreints pour subvenir aux besoins de leurs familles, les prêtres doivent veiller aussi à recevoir et renouveler une formation théologique et pastorale qui est indispensable.

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge qui, depuis ses origines, accompagne dans leur formation les futurs serviteurs de l’autel par des cursus classiques en licence, master et doctorat de théologie nécessitant de longues études. Afin d’aider ceux qui voudraient soit commencer des études ou se perfectionner dans différents domaines théologiques, l’Institut, dès la rentrée prochaine de septembre 2021, propose un cursus accessible à tous à distance : la Formation Théologique et Pastorale (FTP). Cette formation comprend un cycle général de 25 séances hebdomadaires d’une heure de théologie – les Fondamentaux de l’Orthodoxie – assuré du 23 septembre 2021 au 2 juin 2022 par des enseignants et témoins très compétents et un cycle de 8 séances pastorales d’1h30 en juin 2022, animées par des enseignants et des acteurs de la vie liturgique. Toutes ces 33 séances sont organisées lors de cours en distanciel qui seront diffusés en direct et réécoutables en différé.

J’incite les futurs ou récents clercs de l’Archevêché à suivre ce cycle de formation. Trop de nos pasteurs se retrouvent responsables de communautés orthodoxes sans avoir reçu une formation théologique et pastorale totale et adéquate, du fait qu’ils ne peuvent pas s’installer à Paris pour y suivre un cursus de plusieurs années.

La nouvelle formation FTP, qui peut être suivie à distance, peut répondre à leurs attentes. Elle s’adresse aussi bien aux prêtres insuffisamment formés qu’à ceux qui souhaitent embrasser le sacerdoce. Dans le service sacerdotal, être et devenir sont synonymes. Les pasteurs ordonnés sont toujours appelés à devenir ceux que Dieu souhaite qu’ils soient, en se laissant transfigurer par la « divine grâce qui en tout temps remédie aux faiblesses et supplée aux déficiences ». Mais Dieu, qui respecte notre liberté, n’agit sur nous que si nous nous laissons transformer par Lui et œuvrons sans relâche à travailler sur nous-mêmes en renforçant les connaissances bibliques et théologiques qui peuvent nourrir notre vie spirituelle.

Pour les prêtres déjà en charge cette formation FTP offre la possibilité de mieux articuler leur expérience pastorale et la théologie, dans un monde où la foi orthodoxe a toujours besoin d’être présentée, expliquée et développée non seulement à nos fidèles, mais aussi à nos frères et sœurs des autres Églises chrétiennes, qui nous demandent souvent d’en rendre témoignage.

Empruntant la voie des Pères de l’Église, nous devons sans cesse personnellement creuser notre héritage théologique et spirituel, tout en trouvant le langage approprié pour le traduire dans le monde d’aujourd’hui, marqué par l’individualisme et la sécularisation.

Devenir interprète de la Parole de Dieu et faire le lien entre celle-ci et les cœurs de nos contemporains est un art dont la maîtrise va de pair non seulement avec la conscience de notre indignité mais aussi avec l’effort incessant pour revenir à la source de toute vie chrétienne : la Tradition scripturaire et théologique.

Comment, tout en étant conscients des blessures de ce monde qui sont aussi les nôtres, proclamer cette « Vie sans déclin » que nous sommes appelés à vivre dans une société qui nie la transcendance ?

Comment devenir des pasteurs qui s’effacent, deviennent transparents à la présence divine, à l’instar de saint Jean Baptiste, dans un monde où l’individualisme semble s’affirmer toujours davantage ?

Ces défis, chaque prêtre et futur prêtre a besoin de les relever, non seulement de manière personnelle, mais aussi collégiale, les deux allant toujours de pair dans l’Église orthodoxe.

Nous ne pouvons pas former le Christ dans le cœur de nos fidèles, si nous ne nous formons pas sans cesse nous-mêmes à son enseignement. C’est pourquoi, au-delà des connaissances théologiques et historiques dispensées, ce parcours FTP entend partager et approfondir l’expérience liturgique, homilétique, catéchétique des pasteurs, leur permettant de la relire théologiquement pour le bénéfice spirituel de leur communauté et pour la gloire de Dieu.

