« Microbiote versus dépression, combattre la covidisation », nouvelle conférence dans le cycle « Médecine, science et foi » le vendredi 22 mai

« Une nouvelle conférence en ligne sur Zoom (zoom: Meeting ID: 959 5238 2230) aura lieu le vendredi 22 mai à partir de 20H. Le système immunitaire joue un rôle très important dans la lutte contre la maladie Covid-19. Un manque d’équilibre immunitaire peut engendrer des conséquences graves dans la prévention et la gestion des maladies organiques. Nous avons vu (1) aussi que plusieurs maladies d’ordre psychologiques pouvaient s’accentuer dans un contexte de « covidisation » de la société (l’anxiété, le stress, la dépression etc.). Ce qu’on connait peut-être moins bien c’est le lien qu’entretient aujourd’hui un système immunitaire déséquilibré avec les maladies neuropsychiatriques et notamment la dépression. Un point d’entrée dans ce type de réflexion peut être représenté par l’axe intestin cerveaux et plus précisément par l’hypothèse qu’une modification du microbiote pouvait modifier l’information transmise au système nerveux central. Des éléments de preuve préliminaires ont été récemment publiés, montrant parmi d’autre que l’administration de certains probiotiques permettait d’améliorer les symptômes de dépression chez des personnes malades ; d’autres ont montré que l’adaptation du régime alimentaire pouvait améliorer l’état cognitif de la personne. Ces pistes restent pour l’heure extrêmement précoces et demandent à être confirmées. Elles viendraient s’ajouter aux nombreux autres pistes – génétique, épigénétique, environnementaux, psychologiques… – qui jouent eux aussi un rôle déterminant dans le déclenchement de telles maladies. La dépression a souvent un équivalent dans le monde spirituel, équivalent qu’on identifie par l’acédie. Si la dépression se caractérise par un épuisement émotionnel, physique et psychique, l’acédie en tant qu’affection spirituelle se manifeste par l’ennui, le dégoût de la prière et le découragement. Dans tous les cas une vie sans limites voir au-delà des limites peut être à l’origine de ces affections. La théologie incline à les caractériser comme affections de l’âme et la tradition orthodoxe est riche en témoignages qui considèrent le diable comme principal responsable de ces manifestations (« le diable de la tristesse assèche toute joie de l’âme » témoigne la Philocalie avec saint Jean Chrysostome, saint Jean Cassien, saint Dorothée, saint Jean Climaque et beaucoup d’autres saints pères).

Les conférenciers invités, dr. psychiatre Enida Ivănescu (hôpital Simon Veil), dr. Anca Dobrin (Centre hospitalier Yves le Foll) et le père Philippe Dautais (responsable du Centre d’études et de prière Sainte-Croix) donneront des éclairages médicaux, psychologiques et spirituels sur les liens qui puissent exister entre l’état de la personne et la survenue de ces pathologies chroniques. Un débat animé par Monica Turinici. »