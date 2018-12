Le 15 et 16 décembre 2018 sera fêté le jubilé du millénaire de la première mention écrite du diocèse de Prizren (Kosovo) dans la première chrysobulle de l’empereur byzantin Basile II. Le samedi 15 décembre auront lieu les Vêpres dans l’église de la Mère de Dieu « Ljeviša », puis l’évêque émérite de Zahumlié et Herzégovine Athanase fera ensuite une conférence sur le thème « Mille ans du diocèse de Prizren ». Le dimanche 16 décembre aura lieu la Liturgie en la cathédrale Saint-Georges de Prizren, qui sera célébré par l’évêque diocésain Théodose et d’autres hiérarques de l’Église orthodoxe serbe. Le diocèse de Prizren, de 1018 à 1219 se trouvait sous la juridiction de l’archevêché d’Ohrid. L’empereur Basile II, immédiatement après sa conquête d’Ohrid, a rédigé trois chartes destinées à l’archevêque d’Ohrid Jean, par lesquelles a été confirmée l’étendue de l’archevêché d’Ohrid. Selon la première charte, rédigée en 1019, le diocèse de Prizren entrait dans la composition de l’archevêché d’Ohrid. C’est aussi la première référence écrite au diocèse de Prizren, qui par la suite devait jouer un rôle fort important dans l’histoire de l’Église orthodoxe serbe et du peuple serbe. Lors de sa fondation, l’évêché de Prizren recouvrait la région de Hvosno, près de Peć et Dečani, les villes de Leskovac et Britos, il avait 15 clercs. Le siège diocésain était Prizren, mais on ne sait pas où il se trouvait, probablement auprès de l’église de la Mère de Dieu de Ljeviška. En 1214, Prizren a été définitivement incorporé à la Serbie. Le diocèse de Ras et Prizren a toujours été au cours de son histoire un rempart contre l’hétérodoxie, et on ne peut le détacher de l’histoire du peuple serbe. Lorsque l’on sait que ce diocèse a été fondé avant la période némanide et qu’il occupa ensuite l’une des places centrale de l’État némanide, il n’est pas étonnant qu’il connut de grand succès, mais aussi de grande épreuves. Son apogée a été atteinte du temps des Némanides et son déclin et son Golgotha ont été la persécution de ses évêques, le mauvais traitement et les assassinats de prêtres sous la Turcocratie, sans parler des plus récents événements.

