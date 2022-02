Monaco accueille une exposition consacrée à saint Luc de Crimée

Le 28 janvier 2022 a eu lieu l’inauguration de l’exposition dédiée à saint Luc de Crimée à la Maison diocésaine « L’Agora », en Principauté de Monaco. L’exposition, placée sous le haut patronage de l’archevêque de Monaco, a été organisée par la communauté locale de l’Église orthodoxe russe de la paroisse de la Sainte-Famille-Impériale-Russe. L’exposition présente des objets et des documents précieux ayant appartenu à saint Luc (Voïno-Iassenetski) : manuscrits, discours et sermons, dessins, photographies, ainsi qu’un encrier, un étui à crayons et d’autres objets personnels du saint. Mgr Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, a ouvert la cérémonie par un discours de bienvenue.

Le métropolite Antoine de Chersonèse et d’Europe occidentale, exarque patriarcal d’Europe occidentale, a ensuite souhaité la bienvenue aux organisateurs et aux invités de l’exposition. L’archiprêtre Vadim Zakrevsky, recteur de la paroisse orthodoxe russe de Monaco, a évoqué les principaux jalons de la vie de saint Luc de Crimée.

Le vernissage s’est déroulé en présence de L. Anselmi, Chef de Cabinet du Prince Albert II, I. Bonnal, Commissaire Générale, chargée de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, D. Boeri, Président de la Commission de la Culture et du Patrimoine, S. Oranskiy, Consul Général de la Fédération de Russie à Marseille, A. Bulatova, Consule au Consulat Général de la Fédération de Russie à Villefranche-sur-Mer, S. Galaktionov, Chef de l’Agence consulaire de la Fédération de Russie à Villefranche-sur-Mer, K. Ardisson Salopek, Adjointe au Maire de Monaco, en charge de la culture, F. Fourgon, responsable du Protocole et de la Communication de l’Archevêché de Monaco, E. Semenikhina, Consule générale honoraire de la Fédération de Russie à Monaco, V. Semenikhin, Consul honoraire du Kazakhstan à Monaco, des personnalités publiques de Monaco et de la Côte d’Azur, de la diaspora russe et des médias.

L’exposition peut être visitée jusqu’au 10 février, de 10 à 17 heures, au 18 rue Bellevue, 98000 Monaco (Maison diocésaine Agora). L’entrée est gratuite. Contact : +33 6 68 41 71 90 ; prihod.monaco@gmail.com

Source