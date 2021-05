Monseigneur Georges Khodr : « Lève-toi, Ô Dieu »

Nous avons chanté hier « Lève-Toi, ô Dieu ! » pour dire à Jésus : « Ressuscites d’entre les morts pour que nous puissions vivre en Toi. Nos jours sont pénibles et notre pays se paupérise. Et Toi Tu as vaincu. Y a-t-il d’autre victoire que sur la mort ? Aide-nous à vaincre son pouvoir qui nous mène au désespoir, à la tristesse et à la peur de la maladie, de l’appauvrissement et de la vieillesse, afin que la fête dure plus qu’un jour et habite notre âme pour la faire dépasser la peur, et nous fasse revenir à Toi après une chute et mettre notre confiance non en nos propres forces mais en Toi… »

La fête ne peut occulter l’omniprésence du mal qui nous entoure. Pâques Elle doit être célébrée au milieu du monde, sinon elle en sera une fuite. Pâques est célébrée dans l’Eglise pour que nous la portions au monde. L’Eglise doit se déverser entièrement tel un fleuve dans le monde, sinon elle deviendra un musée.

La fête ne doit pas nous faire oublier notre misère, mais nous aider à la vaincre. Comme la mort n’a pu engloutir Jésus, tes peines ne peuvent t’engloutir. Tu peux porter la croix avec joie si tu la portes avec Lui. Tu vaincras au milieu de tes souffrances car si tu aimes le Seigneur Il entrera au plus profond de toi…

La Résurrection devient dans cette optique une attitude. Elle fut un évènement unique pour devenir un état qui demeure en toi et fait de toi une personne nouvelle. N’aies pas peur, car Il a dit : « Ayez confiance, J’ai vaincu le monde ». Le monde est le lieu des passions, de la cupidité et de la haine. Tu peux le vaincre avec la grâce du Christ…

Alors tu te réjouiras avec tous ceux que Jésus a consolés, et tu formeras avec eux l’Église de la résurrection, c’est-à-dire une communauté de personnes vivant d’espérance car elles savent que le Christ vient vers elles avec gloire pour les laver de toute iniquité. Quand tu chanteras aujourd’hui « Christ est ressuscité », tu dois comprendre que ce n’est pas une simple psalmodie, mais que ton âme ressuscite avec Lui et en Lui, faisant de toi une personne ressuscitée.

Les personnes qui ressuscitent avec Jésus ne craignent rien ni personne car le Seigneur leur a fait goûter la vie nouvelle. Elles savent qu’elles ont été libérées, et décident de ne plus être assujetties à leurs passions. Elles vivent sur terre comme les autres, avec cependant la conviction que le Christ est ressuscité d’entre les morts, et qu’elles ressusciteront comme Lui…

La résurrection est à la fois source de notre foi et son support. Quand la foi se traduit en nous en actes d’amour, nous comprenons que notre purification a commencé avec la victoire du Seigneur sur le péché. Le péché n’aura plus de prise sur nous si nous sommes convaincus que le Christ l’a vaincu et que Sa victoire n’aura pas de fin en nous.

Pâques, mémorial de la résurrection du Sauveur, est aussi une promesse que nous serons débarrassés par elle de nos péchés. La Résurrection a débuté en Lui et se poursuit par notre sainteté. C’est pourquoi elle est devenue pour nous une Pâques qui nous relève, sur le chemin de la dernière Pâques dans le Royaume. Alors l’univers entier sera transfiguré et devenu un univers de lumière.

Monseigneur Georges Khodr – La Couronne Bénie de la Nouvelle Année, 2007

(Texte traduit de l’arabe par Raymond Rizk)