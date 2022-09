« Nous ne pouvons pas dire que nous sommes un dans le Christ si nous continuos à nous discriminer les uns les autres »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter

Lors de son rapport à la 11e Assemblée du Conseilœcuménique des Églises, le secrétaire général par interim du COE le Père Ioan Sauca a explicité la thématique de cette Assemblée, « L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité », en insistant sur la profondeur théologique et le sens œcuménique de cette thématique. Le dessein de Dieu en Christ est en effet l’unité de nous tous. La 10e Assemblée du COE qui se déroula à Busan a défini le paradigme du mouvement œcuménique comme pèlerinage de justice et de paix. En reprenant ceparadigme, le père Ioan Sauca a mis en avant la dimension intrinsèquement dynamique du COE. « Nous sommes un mouvement, pas une institution statique », a-t-il affirmé. Les premiers chrétiens étaient des hommes du chemin (Actes 9:2), ils étaient ceux qui cheminaient ensemble (synodoi), a-t-il ajouté. Aujourd’hui nous sommes appelés à entreprendre le pèlerinage de la réconciliation et de l’unité. Or, un tel pèlerinage n’est pas possible sans la justice et sans la paix, a affirmé le père Ioan Sauca. Ainsi le mouvement œcuménique implique la nécessitéde relever les défis de notre temps, tels que la justice climatique, défi sur lequel le père Ioan Sauca a particulièrement insisté, mais aussi la justice raciale. «Nous ne pouvons pas dire que nous sommes un dans le Christ si nous continuons à nous discriminer les uns lesautres. Nous sommes un dans le Christ quelle que soitnotre couleur ou notre genre », a déclaré le sécrétairegénéral du COE.