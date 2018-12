La communauté francophone du monastère e la Nativité de la Mère de Dieu, installée depuis janvier 2014 sur le domaine de Bois-Salair s’est dotée d’un nouveau site internet. Placée sous l’homophore de Mgr Luka, évêque de l’Église orthodoxe serbe, la communauté monastique y vit selon la règle traditionnelle du monachisme orthodoxe rythmée par la prière personnelle en alternance avec la prière liturgique et le travail. Le monastère ouvre ses portes à tous ceux qui sont en quête d’un moment de calme et de prière, tous les jours à 17h30 pour l’office de vêpres et les dimanches pour la célébration de la divine liturgie.

Le monastère propose la vente, sur place ou en ligne de ses produits. Vous pouvez découvrir sur le site une gamme variée de produits sains et naturels confectionnés par les moniales :

cosmétiques (savons, huiles, baumes) produits alimentaires (sirops, tisanes, confitures, tartinades)

et enfin bougies décoratives en pure cire d’abeille ainsi que cierges liturgiques.

Les ingrédients utilisés sont en majeure partie biologiques,

et les plantes aromatiques sont cultivées et récoltées au monastère.

La cire d’abeille est aussi d’excellente qualité et d’origine exclusivement française.

En achetant ces produits, vous aidez le monastère à poursuivre son service pour le bien de l’Église.

