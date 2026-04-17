Sous la bénédiction de Mgr Joseph, métropolite de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale (MOREOM), les jeunes Nepsis ...
Une nouvelle parution des Cahiers du Vicariat est disponible (22 articles, 390 pages). Le sommaire de ce numéro et la ...
VENDREDI LUMINEUX Fête de la Source Vivifiante de la Mère de Dieu Saint Joseph l’hymnographe (883) ; saint Georges du ...
VENDREDI LUMINEUX Fête de la Source Vivifiante de la Mère de Dieu Saint Siméon, évêque de Perse, avec saints Abdelaüs ...
La Résurrection du Seigneur a été célébrée en grande solennité à l’église Saint-Alypios d’Antalya, en Turquie, relevant de la métropole ...
L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 12 avril, était consacrée à Pâques. Présentation : ...
JEUDI LUMINEUX Saintes Agapie, Irène et Chionie, martyres à Thessalonique (304) ; saint Léonide, saintes Charisse, Niké, Galine, Callista, Basilisse, ...
JEUDI LUMINEUX Saint Nicétas le Confesseur, higoumène du monastère de Médice en Bithynie (824); saint Urbice, évêque de Clermont (IIème ...
L’émission hebdomadaire de RCF Maguelone Hérault qui vous fait découvrir la vie des communautés orthodoxes. Traditions, événements et actualités du ...
MERCREDI LUMINEUX Saint Tite le thaumaturge (IXème s.), saint Amphien, martyr à Césarée de Palestine et son frère saint Edèse, ...
MERCREDI LUMINEUX Saint Crescens, martyr à Myre en Lycie (IIIème s.) ; saintes Anastasie et Basilisse, martyres à Rome (Ier ...