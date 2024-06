Nouvelle publication des Cahiers du Vicariat

Cette troisième édition des Cahiers du Vicariat présente diverses facettes de la vitalité d’une orthodoxie ouverte sur le monde et fortement inscrite dans la terre où elle vit. En 27 articles et 370 pages, une vingtaine d’auteurs renouvellent notre réflexion sur des sujets aussi divers que la fin de vie, le mariage (thèmes abordés lors du Concile de Crète), l’octroi de l’autocéphalie, la destruction de la création ou encore la musique liturgique.

Cette édition contient aussi une conférence récente du patriarche Bartholomée sur l’unité de l’Église et le dialogue œcuménique. Trois entretiens spirituels de mère Aimiliani et sœur Magdalen nourrissent notre méditation sur la métanoïa, la transmission et la tradition.

Vous y trouverez également une analyse méthodique et historiquement étayée des événements qui ont conduit à la création du Vicariat.

Pour mémoire, le premier numéro (2021) avait abordé les thèmes suivants : 90 ans, héritage et mission de l’Église orthodoxe en France. Réflexions de notre temps (pandémie, écologie et spiritualité orthodoxe, héritage spirituel, héritage du judaïsme dans l’orthodoxie…). Trois entretiens spirituels avec mère Aimiliani sur la Parole du Christ et la parole de l’homme, sur notre vocation à devenir un temple pour Dieu, ou sur la porte de notre cœur. Enfin, de nombreux messages pastoraux du métropolite de France et du patriarche œcuménique à l’occasion des assemblées générales du Vicariat, de l’intronisation du nouveau métropolite de France Dimitrios et des funérailles de père Boris Bobrinskoy, de son épouse Hélène, de Jean Tchékan et du père Peter Scorer.

Le second numéro (2022) proposait une trentaine d’articles proposant des témoignages et des réflexions sur la place des orthodoxes dans la société, au milieu de la guerre, ou au sein du christianisme divisé ainsi qu’une présentation et une analyse critique d’un document au service de l’Orthodoxie : « Pour la vie du monde : vers un éthos social de l’Église orthodoxe », constituant les jalons d’une réflexion sur la notion de solidarité comme forme essentielle d’éthique chrétienne.

En trois entretiens spirituels, mère Aimiliani et sœur Magdalen proposent des méditations sur l’invitation de Dieu à s’unir à jamais à Lui ; sur l’harmonisation de notre volonté avec celle du Christ ; sur le repentir chez saint Sophrony.

Ces trois volumes peuvent être commandés en version papier ou en version numérique au format ePub destiné à être lu sur une liseuse ou tout autre support numérique à partir de cette page.