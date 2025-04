Nouvelle séance de la formation « Orthodoxie et médias », mardi 8 avril : « Création de contenu informatif radio-diffusé »

La nouvelle séance de la formation « Orthodoxie et médias » de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » aura lieu en ligne mardi 8 avril à partir de 19h30. Elle aura pour thème « Création de contenu informatif radio-diffusé », « techniques et stratégies pour informer efficacement sur l’actualité et les enseignements orthodoxes ». Les intervenants seront Tatiana Sleptsova et le P. Jean-Claude Gurnade qui tous deux animent des émissions orthodoxes sur des antennes locales de RCF. Modération : Christophe Levalois. Il est possible de s’inscrire à cette séance sur cette page. Pour la totalité des séances, voir ici.