Le 11 janvier 2020, jour de la mémoire des saints Innocents tués à Bethléem, a eu lieu un office de pénitence en l’église de la Conception-de-la-Mère-de Dieu-par- sainte-Anne, au monastère des Grottes de Kiev. L’office a été célébré par l’évêque de Belgorod Sylvestre, avec la bénédiction du métropolite de Kiev Onuphre. Au cours de cet office, on allume 1000 cierges pour les victimes des avortements. Les fidèles peuvent alors vénérer les reliques des saints Innocents. Cette célébration est organisée par l’Église orthodoxe d’Ukraine avec la participation du mouvement « Pro-life Ukraïna », de l’association caritative « Diakonia », du Département pour les affaires de la famille du diocèse de Kiev de l’Église orthodoxe d’Ukraine, de l’organisation sociale « Toute l’Ukraine », et de la société pharmaceutique « Fitofarm ». « La prière commune peut aider ces femmes qui ont décidé de s’affranchir d’un enfant non encore né », déclarent les organisateurs. Selon les données officielles, environ 50.000 enfants font l’objet d’un avortement. « En réalité », il y en a bien plus », disent les organisateurs.











Source