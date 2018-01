Un stage d’initiation au chant byzantin les 27, 28 et 29 janvier dans la Mayenne

Dans le cadre de la Métropole roumaine, avec la bénédiction du métropolite Joseph, le père Paul Couturier organise un stage d’initiation au chant byzantin les 27, 28 et 29 janvier. Cette session de chant sera animée par le père Syméon du monastère de Cantauque, diplômé du Conservatoire et élève de Lycourgos Angelopoulos à Athènes.

La liturgie sera célébrée chaque jour avant les cours à 7h00 et le dimanche à 9h00. Le stage de chant se déroulera de 9h00 à 18h00. Le dimanche une conférence sur le thème de la musique byzantine sera donnée à 15h00 par le père Syméon.

Le stage se déroulera dans l’ancien presbytère 1 place de l’abbé Jacques Burin 53160 Saint Martin de Connée.

La gare la plus proche est Sillé-le-Guillaume (à environ 1h30 de Paris). Pour les détails concernant les repas, l’hébergement et les frais du stage, contacter directement P. Paul à : couturierdutemple(at)yahoo.fr