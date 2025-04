Orthodoxie France 2 « Le repentir – la voie vers la lumière pascale » – dimanche 20 avril à 9h30

À l’occasion de la fête de Pâques, France 2 diffusera une émission exceptionnelle explorant les dimensions spirituelles et rituelles du repentir et de la confession dans la tradition orthodoxe. Mgr Job Getcha nous éclairera sur l’évolution historique du rite de la confession, depuis ses origines jusqu’aux diverses pratiques contemporaines. Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard partagera sa réflexion sur le repentir comme acte spirituel libérateur, permettant à chacun de ressusciter intérieurement en se délivrant du poids des péchés. L’émission s’ouvrira par le message pascal de Mgr Dimitrios, prononcé au nom de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France dont il est le président. Produite par le père Jivko Panev et réalisée par Alexey Vozniuk, cette émission sera diffusée le jour de Pâques, le 20 avril à 9h30 sur France 2 et ensuite en repalay pendant un mois.