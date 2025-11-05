L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 1er novembre avait pour titre : « Célébrer le concile de Nicée ». Présentation : » Une deuxième émission consacrée au concile de Nicée I (325) avec Marie-Hélène Robert, professeure à l’Université catholique de Lyon, pour parler du colloque œcuménique de janvier 2025 sur le thème « Célébrer le concile de Nicée ? » et de l’ouvrage paru aux éditions du Cerf sous le même titre. Le colloque œcuménique qui a eu lieu en janvier 2025 sur le thème Célébrer le concile de Nicée ? Recherches interdisciplinaires sur l’unité et le dialogue entre théologie et culture (objectifs, participants, points importants, résultats) et sa suite, l’ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf sous le titre Célébrer le concile de Nicée ; l’importance de l’approche interdisciplinaire et quelques exemples de contributions contenues dans le livre ; l’article de M.-H. Robert « La place de l’hellénisme dans l’annonce et la réception de l’Évangile aujourd’hui » « . Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

