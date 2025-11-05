« Orthodoxie » (France-Culture) : « Célébrer le concile de Nicée »

Catégories À la Une Apprendre Écouter Podcast audio Radio par
« Orthodoxie » (France-Culture) : « Célébrer le concile de Nicée »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 1er novembre avait pour titre : « Célébrer le concile de Nicée ». Présentation :  » Une deuxième émission consacrée au concile de Nicée I (325) avec Marie-Hélène Robert, professeure à l’Université catholique de Lyon, pour parler du colloque œcuménique de janvier 2025 sur le thème « Célébrer le concile de Nicée ? » et de l’ouvrage paru aux éditions du Cerf sous le même titre. Le colloque œcuménique qui a eu lieu en janvier 2025 sur le thème Célébrer le concile de Nicée ? Recherches interdisciplinaires sur l’unité et le dialogue entre théologie et culture  (objectifs, participants, points importants, résultats) et sa suite, l’ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf sous le titre Célébrer le concile de Nicée ; l’importance de l’approche interdisciplinaire et quelques exemples de contributions contenues dans le livre ; l’article de M.-H. Robert « La place de l’hellénisme dans l’annonce et la réception de l’Évangile aujourd’hui » « . Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

6 novembre

Saint Paul le Confesseur, archevêque de Constantinople (350) ; saint Melaine, évêque de Rennes (530) ; saint Léonard, ermite dans ...

24 octobre (ancien calendrier) / 6 novembre (nouveau)

Saint Aréthas, roi, et ses compagnons, martyrs en Ethiopie (523)

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Célébrer le concile de Nicée »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 1er novembre avait pour titre : « Célébrer le ...

Bande-annonce du documentaire de France 2 « Saint Justin le Nouveau Philosophe » – dimanche 9 novembre à 9 h 30

Né et décédé le jour de l’Annonciation, l’archimandrite Justin Popović est l’une des figures spirituelles majeures de l’orthodoxie du XXᵉ ...

Le métropolite Arsène de Sviatogorsk est condamné à 38 jours de détention préventive en vue d’un nouveau procès

38 jours dans un centre de détention provisoire sans droit à une libération sous caution – telle est la peine ...

Bertrand Vergely « L’univers trinitaire »

La 6e conférence de Bertrand Vergely, a été consacrée à « L’univers trinitaire ». Vous pouvez (re)voir également en ligne ...

5 novembre

Jour de jeûne Saint Galaction et son épouse sainte Epistème, martyrs à Emèse (253) ; saints Patrobas, Hermas, Lin, Gaïus ...

23 octobre (ancien calendrier) / 5 novembre (nouveau)

Jour de jeûne Saint Jacques, frère du Seigneur, apôtre, Ier évêque de Jérusalem (vers 63) ; saint Jacques de Novgorod ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Mar Chariton»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui de nous plonger dans le désert de Judée, à la découverte de Mar ...

Le patriarche Bartholomée s’adresse à la Conférence des évêques de France

Mardi 4 novembre 2025 — Le patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople a été reçu, le 4 novembre 2025 par ...

La 2e Rencontre internationale des chantres orthodoxes réunit l’excellence liturgique à Paris

Avec la bénédiction de Son Éminence Jean, métropolite de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, ...

4 novembre (nouveau calendrier)

Saint Joannice le Grand, ermite au Mont-Olympe (846) ; saint Nicandre, évêque de Myre, et saint Hermias, martyrs (Ier s.) ...

22 octobre (ancien calendrier) / 4 novembre (nouveau)

Fête de l’icône miraculeuse de N.D de Kazan ; Saint Aberce, évêque d’Hiérapolis, thaumaturge, égal aux apôtres (vers 167) ; ...

Communiqué de l’AEOF : visite à Lourdes du patriarche Bartholomée

Aujourd’hui et demain le patriarche oecuménique Bartholomée est en France à Lourdes. A cette occasion, l’Assemblée des évêques orthodoxes de ...

Vient de paraître : Jean-Claude Larchet – « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine »

On trouvera dans cet ouvrage les réponses de J.-C. Larchet à près de quatre-vingts questions posées par un jeune philosophe ...

L’évêque Daniel de Tartu : « Tout se produit selon la volonté de Dieu »

L’évêque Daniel (Lepisk) de Tartu, vicaire du diocèse de Tallinn de l’Église orthodoxe estonienne, s’est rendu à Vilnius. Son Éminence ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.