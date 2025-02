« Orthodoxie » (France-Culture) : « Doctrines et pratiques du jeûne (II) »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 9 février. Elle s’intitule « Doctrines et pratiques du jeûne » (2ème partie, première partie). Les invités sont : Sylvio De Franceschi, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, Bernard Heyberger, directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales et à l’École pratique des hautes études, Vassa Kontouma, directrice d’études et doyenne des Sciences religieuses à l’École pratique des hautes études. Présentation : » Seconde émission sur le thème du jeûne dans les différentes religions, en particulier dans le christianisme, à l’occasion de la célébration annuelle de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et de la parution d’un ouvrage scientifique sur le jeûne. Divers exemples de pratique du jeûne dans les confessions chrétiennes actuellement ; le jeûne dans l’Église orthodoxe aujourd’hui ; la liberté de l’homme, seul critère pour l’application des règles du jeûne ; discussions autour d’un allègement possible des règles du jeûne ; la décision du concile de Crète (2016) sur l’observance des règles du jeûne. »