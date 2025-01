« Orthodoxie » (France-Culture) : « Doctrines et pratiques du jeûne (I) »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 26 janvier. Elle s’intitule « Doctrines et pratiques du jeûne ». C’est une première partie. Les invités sont : Sylvio Hermann de Franceschi, directeur d’études à l’EHESS, Bernard Heyberger, historien spécialiste des chrétiens d’Orient, Vassa Kontouma maître de conférences HDR à la 5e section (Sciences religieuses) de l’École pratique des hautes études et directrice scientifique de l’Institut français des études byzantines. Présentation : » À l’occasion de la célébration annuelle de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et de la parution d’un ouvrage scientifique sur le jeûne, première de deux émissions sur le thème des pratiques du jeûne dans les différentes religions, en particulier dans le christianisme. Nous nous intéressons aujourd’hui à l’idée du jeûne et son lien avec la religion, aux différentes catégories de jeûne répertoriées dans les temps modernes. Y a-t-il actuellement une sécularisation du jeûne ? Le jeûne peut-il être un acte politique, symbolisant par exemple le rejet de la consommation ? Dans les traditions chrétiennes, du moins les anciennes, le jeûne est lié au calendrier liturgique. Il peut aussi être une forme d »orthopraxie. »