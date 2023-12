“Orthodoxie” (France-Culture) : “Empire et Église en Russie du 16e siècle à aujourd’hui”

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 24 décembre, intitulée “Empire et Église en Russie du 16e siècle à aujourd’hui”. Présentation : “Entretien avec Pierre Gonneau sur le rapport entre la guerre et la religion – orthodoxe – dans l’histoire de l’Empire russe.

“En Occident, on n’associe plus particulièrement la Russie et les Russes à une forme de guerre extrême, offensive ou défensive. Dans le discours russe jusqu’à nos jours, la guerre et la religion orthodoxe occupent toujours la première place.” écrit Pierre Gonneau, dans son ouvrage La guerre russe ou le prix de l’Empire (Tallandier, 544 pages, 26 euros).

Alexis Chryssostalis le reçoit à son micro afin de retracer l’histoire de l’Empire depuis le 16e siècle, et ses relations avec l’Église. En 1547, le grand-prince de Moscou devient tsar et revendique l’héritage byzantin. En 1589, un patriarcat russe est créé, les guerres russes d’Ancien régime se déroulent toujours contre des “infidèles”, le patriarcat est supprimé par Pierre le Grand, et Catherine II s’intitule “chef de l’Église”.

En 1917, le patriarcat est rétabli par un concile de l’Église russe. Elle est persécutée, particulièrement entre 1920 et 1943, mais renaît, sous contrôle, pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1990, l’Église a récupéré de nombreux locaux et trésors artistiques, elle est étroitement associée au pouvoir. En 1990, Soljenitsyne propose de renoncer à l’Empire, mais que garder ? Il tient au noyau dur Russie-Biélorussie-Ukraine (en négociant) et nord du Kazakhstan qui, pour lui, est la Sibérie du Sud…”