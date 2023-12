“Orthodoxie” (France-Culture) : “La présence des réseaux sociaux dans la vie contemporaine” (2/2)

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 10 décembre, intitulée : “La présence des réseaux sociaux dans la vie contemporaine” (seconde partie, la première partie). Invités : Julija Naett-Vidovic et le P. Răzvan Ionescu. Présentation : “Seconde émission au sujet des réseaux sociaux et la foi, à la suite de la Journée de la jeunesse orthodoxe dédiée, organisée le 7 octobre dernier par l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. L’énorme diffusion des réseaux sociaux et la dépendance qu’ils provoquent nuisent-ils à la vie spirituelle ? Quelles sont les réflexions, ou propositions, au sein de l’Église orthodoxe à ce sujet ? On s’interroge avec Razvan Ionescu, prêtre orthodoxe, théologien et docteur en génie biomédical, et Julija Vidovic, professeure de bioéthique à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, sur les conséquences des réseaux sociaux sur la foi et sur le rapport des fidèles à l’Église.”