“Orthodoxie” (France-Culture) : “La présence des réseaux sociaux dans la vie contemporaine (1/2)”

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 26 novembre, intitulée : “La présence des réseaux sociaux dans la vie contemporaine” (première partie). Invités : Julija Naett-Vidovic et le P. Răzvan Ionescu. Présentation : “À la suite de la Journée de la jeunesse orthodoxe organisée le 7 octobre dernier par l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, on s’intéresse aux réseaux sociaux et à leur influence sur la foi. Comment définir les réseaux sociaux ? Programmés pour plaire, au point de rendre certaines personnes dépendantes à leur usage, notamment les plus jeunes, ils instaurent une relation nouvelle au réel. On s’interroge avec Răzvan Ionescu, prêtre orthodoxe, théologien et docteur en génie biomédical, sur les conséquences des réseaux sociaux sur la foi et sur le rapport des fidèles à l’Église.”