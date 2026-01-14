L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 11 janvier, était consacrée au monastère grec Sainte-Marie de Grottaferrata en Italie avec Annick Peters-Custot, professeure d’Histoire médiévale à l’Université de Nantes, présidente du Comité français des études byzantines, spécialiste de la présence byzantine en Italie. Présentation : « Le sujet de cette émission est Le monastère grec Sainte-Marie de Grottaferrata en Italie, une institution religieuse aux portes de Rome qui est depuis sa création au XIe siècle par Nil de Rossano un pont entre l’Orient et l’Occident chrétiens. L’émission abordera l’histoire riche et tumultueuse du monastère de Sainte-Marie de Grotteferrata, dont on célèbre le millénaire de la consécration de l’église par le pape. Grottaferrata est une institution qui, à l’image de son fondateur le moine italo-grec saint Nil de Rossano, a joué un rôle de « passeur » entre les chrétientés romaine et byzantine. Relai d’une présence ancienne du monachisme oriental à Rome, Grottaferrata s’est illustrée comme centre de la vie intellectuelle, liturgique et théologique orientale dans l’entourage pontifical jusqu’à nos jours. On évoquera la fondation, l’épanouissement, la place de l’abbaye dans le paysage chrétien occidental, sa participation à la création de l’Ordre de saint Basile au XVe siècle puis à la Congrégation basilienne à la fin du XVIe siècle, le déclin puis le renouveau à la fin du XIXe siècle, et l’engagement dans les premières démarches œcuméniques. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Illustration : l’église abbatiale (source : Wikipédia)