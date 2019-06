Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France Culture du 12 mai consacrée aux Pérégrinations de Vassili Barski. Présentation : » Entretien sur le journal de voyage de Vassili Barski, voyageur-pèlerin (à l’occasion de sa parution aux Éditions des Syrtes) qui part en 1723 de Kiev pour un long périple de près de vingt cinq ans qui le conduit en Italie, en Grèce et en Méditerranée orientale, et nous laisse un témoignage inestimable de son époque. I : Comment on devient un errant. Vassili Barski, né et élevé dans un pays et une culture qui se situent entre deux mondes politiques et confessionnels – Russie/Pologne-Lituanie, orthodoxie-catholicisme – et à la frontière entre deux époques, celles de la tradition et de la modernité ; le slavon liturgique, langue des Pérégrinations ; Barski, le dernier de la lignée des pèlerins slaves. » Invités : Pierre Gonneau, professeur à Sorbonne Université et directeur d’études à l’École pratique des hautes études ; Myriam Odaysky, traductrice d’ouvrages russes.

« Orthodoxie » (France Culture) : « Les Pérégrinations de Vassili Barski (I) »