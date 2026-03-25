L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 22 mars, avait pour titre : « Mystagogie de l’Église orthodoxe » et pour invité le métropolite Job de Pisidie, enseignant des liturgies orientales à l’Institut catholique de Paris et co-président de la Commission mixte Internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe. Présentation : « Entretien avec le métropolite Job de Pisidie, liturgiste, sur son dernier ouvrage intitulé « Mystagogie de l’Église orthodoxe. Une expérience liturgique à travers les siècles« , paru en 2025 aux éditions Apostolia, qui constitue une introduction générale à l’orthodoxie. Brève présentation du livre et de ses parties (lexique à la fin) – Parler de la liturgie comme premier contact avec l’Église orthodoxe – Continuité de la liturgie : de la liturgie juive à la liturgie chrétienne – Liturgie et catéchèse ; la liturgie comme catéchèse, autrefois et aujourd’hui – Interdépendance liturgie-doctrine (Le témoignage de Basile de Césarée : L’hymne Lumière joyeuse) – Le corps est appelé à participer tout entier à la liturgie – La liturgie après la liturgie – L’Église domestique. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.