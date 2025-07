Parution aux Editions Apostolia de la « Mystagogie de l’Église orthodoxe », par le métropolite Job (Getcha) de Pisidie

Par le langage rituel, l’Église orthodoxe s’adresse à l’homme tout entier : non seulement à son esprit, mais aussi à son corps. Le corps est donc lui aussi invité à participer à la liturgie par la vue, par l’ouïe, par l’odorat, par le goût, par le toucher et par le mouvement. Tous les rites constituent le riche langage de la liturgie de l’Église orthodoxe qui exprime de manière corporelle ce que représente de manière figurative l’iconographie.

Comme n’importe quelle langue, le langage symbolique de la ritualité omniprésente dans la célébration liturgique de l’Église orthodoxe doit être appris pour être compris. C’est par la mystagogie que se fait l’apprentissage de ce langage. Le terme mystagogie signifie une introduction aux mystères. Le mystagogue de l’Antiquité était l’enseignant ou le guide qui prenait pour ainsi dire celui qui n’était pas encore initié par la main en lui donnant l’explication des choses qui lui étaient encore inconnues, célébrées et vécues à travers la liturgie, afin de le conduire à la connaissance des mystères.

L’Église orthodoxe célèbre dans sa liturgie l’irruption du ciel sur la terre et la manifestation du Royaume éternel de Dieu dans l’histoire. Dans les pages de ce livre, nous proposons au lecteur une mystagogie de ses célébrations où derrière chaque réalité matérielle visible se cache une réalité spirituelle invisible, afin de mieux saisir le sens des rites et d’entrer plus profondément dans le mystère du salut.

La partition est disponible ici.