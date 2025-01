« Orthodoxie » (France-Culture) : saint Alexis d’Ugine

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 12 janvier. Elle est consacrée à saint Alexis d’Ugine. L’invité est Alexis Struve, prêtre orthodoxe, recteur de la paroisse Saint-Basile le Grand et Saint Alexis le Juste à Nantes, et vicaire épiscopal du vicariat Sainte-Marie-de-Paris et Saint Alexis d’Ugine au sein de la métropole de France du Patriarcat œcuménique. Présentation : « Une émission consacrée à saint Alexis d’Ugine (photographie ci-dessus : en 1917), né en Russie en 1867 et mort à Ugine, en Savoie, en 1934, dont la sainteté a été proclamée solennellement par un acte synodal et patriarcal du Patriarcat œcuménique de Constantinople en 2004. La vie d’Alexis Medvedkov, une vie sans rien d’extraordinaire et pourtant une vie de saint. De sa naissance et ses études en Russie à son mariage et son sacerdoce dans son pays natal, en passant par son emprisonnement par les bolchéviques, son séjour en Estonie, puis son arrivée en France et son ministère comme prêtre dans la paroisse d’Ugine (Savoie). Enfin, sa mort en 1934, avant qu’en 1956, puis en 1957, sa dépouille soit retrouvée intacte et repose depuis quelques années au monastère orthodoxe Notre-Dame-de-Toute-Protection en Bussy-en-Othe. »