En l’année du centenaire du Concile local de l’Église russe 1917-1918, dans le bâtiment principal de l’Université humanitaire orthodoxe Saint-Tykhon, à savoir le bâtiment historique de la Maison diocésaine de Moscou, a été ouvert le musée de la mémoire des nouveaux martyrs et confesseurs de Russie. L’histoire la plus récente de l’Église russe est liée inséparablement à la Maison diocésaine de Moscou. C’est précisément ici que se déroulèrent les sessions du Concile Local qui a pris la décision du rétablissement du patriarcat en Russie. D’ici, la Maison diocésaine, le patriarche Tikhon s’est adressé la première fois au peuple russe en l’appelant à cesser les crimes fratricides et la destruction des églises et des monastères qui commençait. C’est ici qu’eut lieu le premier office patriarcal de requiem pour le Tsar Nicolas assassiné. On peut dire que c’est précisément de là que commença pour l’Église russe son chemin vers le Golgotha. La majorité des 500 participants du Concile a été exposée ensuite aux répressions, beaucoup ont été tués. 50 d’entre eux sont canonisés aujourd’hui. L’exposition du Musée est consacrée à l’histoire de l’Église russe du XXème siècle, l’histoire des persécutions pour la foi et l’exploit des nouveaux martyrs et confesseurs – hiérarques, prêtres, moines et laïcs qui sont restés fidèles à l’Église jusqu’à la fin. À l’exposition sont présentés les effets personnels liés à l’activité du clergé pendant la période des persécutions, les objets liturgiques, ainsi que des documents d’archives et des photographies, reflétant la politique d’athéisme militant du pouvoir, et aussi la réaction de l’Église à celle-ci. Le musée n’est pas conçu comme un mémorial tourné vers le passé. Il annonce la victoire de la Vie et de l’Amour, le triomphe de la vérité du Christ, qui reste immuable dans toutes les circonstances historiques. Le récit au sujet de chacun des martyrs et confesseurs de l’Église russe du XXème siècle, c’est un récit du choix personnel. C’est le choix que chacun doit faire dans sa vie, d’une façon ou d’une autre.

Source