Ouverture des inscriptions pour la formation “Orthodoxie et médias” à l’Institut Saint-Serge

Les inscriptions sont ouvertes pour la formation “Orthodoxie et médias” à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Comme l’année dernière, les cours (15 heures) se dérouleront à distance via Zoom, le samedi. Le premier cours aura lieu le 12 mars. Les intervenants seront le père Jivko Panev, Christophe Levalois et Alexey Vozniuk.

Bibliographie : de Christophe Levalois, “Prendre soin de l’autre. Une vision chrétienne de la communication” (Cerf, 2012) ; de Jean-Claude Larchet, “Malades des nouveaux médias” (Cerf, 2016).

Pour plus d’informations, notamment la présentation, les principaux thèmes et le calendrier, voir les affiches ci-dessous et la vidéo de la présentation faite l’année dernière. Pour s’inscrire.