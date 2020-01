P. Alexandre Schmemann : « La tempête significative »

Nous vous invitons à lire un texte du père Alexandre Schmemann : « La tempête significative » que le site de l’OLTR a mis en ligne. Ce texte est paru initialement en anglais, en 1971, sous le titre « A Meaningful Storm, some reflection on Autocephaly, Tradition and Ecclesiology», dans le journal de l’Institut Saint Vladimir aux USA (St. Vladimir’s Quarterly, vol. 15, n. 1-2, New York 1971, p. 4- 27). Cette version originale est disponible, en version numérique, sur ce site. Jusqu’à présent, il n’existait qu’une version « papier » parue dans la revue Messager Orthodoxe (n°133. article publié en l’an 2000). Les lecteurs qui le souhaiteraient à se procurer la version imprimée peuvent le faire auprès de la Librairie des Editeurs Réunis. Pour lire l’article, cliquez ICI !