« Paix des Églises, paix du monde ? » – Colloque des trois facultés de théologie du 9 au 11 mars

L’Institut supérieur d’études oecuméniques propose avec l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et l’Institut protestant de théologie le colloque « Paix des Églises, paix du monde ? ».

Même s’il apparaît comme une évidence que l’Évangile prône la paix et que le travail pour l’unité et la réconciliation est au cœur de la mission des Églises, à travers l’histoire des chrétiens et des Églises ont eux aussi joué le jeu de la division et de la violence, pour des raisons non seulement séculières (comme dans les conflits nationaux ou ethniques) mais aussi religieuses.

Devant un tel constat, ce colloque désire examiner dans quelle mesure l’œcuménisme constitue un élément clé dans la conversion des chrétiens et des Églises à une culture de paix enracinée dans l’Évangile au service d’une paix durable du monde.

En d’autres termes, l’œcuménisme a-t-il fait émerger des voies et des méthodes concrètes permettant de mettre en œuvre l’appel évangélique ? Quelles ressources offre-t-il à la réflexion collective qui se développe autour de la recherche de la paix ? Peut-on en mesurer les fruits, non seulement pour les Églises, mais aussi pour les corps politiques dans lesquelles celles-ci s’inscrivent, qu’ils soient ethniques ou nationaux ?

Pour répondre à ces questions, le colloque croisera le regard de spécialistes engagés dans ces questions dans divers pays européens et sur d’autres continents.

Une réflexion en trois temps

Le christianisme, religion de paix ?

mercredi 09 mars

On commencera par s’interroger sur la façon dont la foi chrétienne se situe par rapport au couple conceptuel conflit/paix. À quelle paix l’Évangile invite-t-il ? La foi chrétienne prône-t-elle le rejet de toute forme de violence ?

Le mouvement œcuménique, école de réconciliation ?

jeudi 10 mars

On évaluera les méthodes mises en œuvre par le mouvement œcuménique, et leurs fruits. L’œcuménisme comme école de réconciliation et d’élaboration d’une culture de paix ?

Les Églises en dialogue, artisans de paix ?

vendredi 11 mars

On pourra enfin mesurer la capacité qu’a eu (ou non) l’œcuménisme à apaiser des conflits politiques, de nature nationale/ethnique. Ce sera aussi poser la question de la façon dont les instances et réseaux œcuméniques s’insèrent dans les dynamiques géopolitiques.

Ateliers thématiques (Télécharger ICI)

Deux demi-journées (10 mars après-midi et 11 mars après-midi) seront consacrées à des ateliers thématiques qui permettront d’approfondir en petits groupes des questions abordées dans les plénières.



Programme détaillé : (Télécharger ICI)

Lectures bibliques

Le processus de guérison des mémoires

Place et rôle des prières dans la promotion d’une culture non-violente

Féminismes et construction de la paix

Ressources de la communication non-violente

Principes et action du réseau européen Church and Peace

L’intervention civile de paix

etc.

Conférence publique

Le soir du 10 mars, une conférence publique sera assurée par le pasteur Christian Krieger, président de l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine et président de la Conférence des Églises Européennes (KEK).

Sur place et à distance

Le colloque pourra être suivi sur place, à l’Institut Catholique de Paris, mais aussi en distanciel et en groupes régionaux (articulation des plénières en distanciel et d’ateliers thématiques « en présentiel » organisés par des équipes régionales, voir la liste des villes hôtes et des contacts).

illustration photo : Albin Hillert/COE