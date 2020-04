« Pâques, feu et lumière » (« Orthodoxie », France 2)

Il est possible de (re)voir en ligne (1) et ci-dessous l’émission de télévision « Orthodoxie » sur France 2, du 19 avril, durant un mois. Intitulée « Pâques, feu et lumière« , elle aborde tout d’abord l’étonnante, singulière et traditionnelle cérémonie du « Feu sacré » dans la basilique de l’Anastasis (Saint-Sépulcre) à Jérusalem avec des images et des explications du père Alexandre Winogradsky Frenkel. En deuxième partie, le père Gérasime du skite Sainte-Foy évoque la Résurrection. L’émission se termine par le message pascal du métropolite Emmanuel. Une émission produite par le père Jivko Panev et réalisée par Véronick Beaulieu.