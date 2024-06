Participation de Julija Naett Vidovic à la conférence pour la paix organisée par la Fondation Pro Oriente à Trebinje

Julija Naett Vidovic, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, a joué un rôle clé lors de la récente conférence pour la paix organisée par la Fondation Pro Oriente à Trebinje, en Bosnie-Herzégovine. Cet événement, tenu du 29 mai au 1er juin 2024, a marqué une étape importante vers la guérison des mémoires et la réconciliation entre chrétiens catholiques et orthodoxes dans la région.

La conférence, intitulée “Combler le fossé – Processus de guérison des mémoires blessées dans l’ex-Yougoslavie”, s’inscrit dans le cadre du projet porté par la Fondation Pro Oriente “Guérison des mémoires blessées”. Julija Naett Vidovic, membre du Comité de pilotage de Pro Oriente, a souligné que les résultats de cette conférence étaient extrêmement positifs. Elle a mis en avant l’atmosphère engageante et la volonté des participants de poursuivre leur collaboration à travers la création d’un réseau commun aux niveaux académique, spirituel, pastoral et humanitaire.

Les discussions ont porté sur des aspects théologiques et pratiques de la repentance, de la réconciliation et de la transformation des conflits dans les contextes catholiques-orthodoxes. Des initiatives interreligieuses ont également été présentées, démontrant que la réconciliation est possible même dans une région marquée par la violence et l’injustice.

La participation active de Julija Naett Vidovic à cet événement international témoigne de l’engagement de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge dans le dialogue œcuménique et interreligieux, contribuant ainsi à la promotion de la paix et de la compréhension mutuelle.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visionner la courte vidéo réalisée à cette occasion