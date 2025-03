Parution aux éditions Apostolia du  Supplément au Ménée d’Avril

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.

Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Ce beau volume relié de plus de 450 pages propose les services liturgiques suivants :

1er avril – 14 avril

Saint Euthyme de Souzdal

Saint martyr Abraham le Bulgare

2 avril – 15 avril

Saint Nizier de Lyon



4 avril – 17 avril

Saint Isidore de Séville

Saint Joseph l’Hymnographe



5 avril – 18 avril

Saints martyrs Théodule et Agathopode



6 avril – 19 avril

Saint Grégoire le Sinaïte



7 avril – 20 avril

Saint Daniel de Péréïaslavl



8 avril – 21 avril

Saint et illustre apôtre Hérodion

Saint Niphon de Novgorod



9 avril – 22 avril

Sainte Waudru de Mons



10 avril – 23 avril

Saint hiéromartyr Grégoire V



11 avril – 24 avril

Saint Callinique de Cernica



12 avril – 25 avril

Sainte Amphyse, princesse byzantine et moniale

fête de l’icône intitulée Notre Dame de Mourom

Saint Acace le Kavsokalyvite



13 avril – 26 avril

Saint hiéromartyr Artémon de Laodicée



14 avril – 27 avril

Saints martyrs Antoine, Jean et Eustathe



15 avril – 28 avril

Saint hiéromartyr Léonide d’Athènes



17 avril – 30 avril

Saint Acace de Mélitène

Saint Zosime de Solovki

Saint Macaire de Corinthe



18 avril – 1er mai

Saint néomartyr Jean de Ioannina

fête de l’icône intitulée Maximovskaïa

19 avril – 2 mai

Saint Jean de l’Ancienne Laure

Saint Syméon le Déchaussé



20 avril – 3 mai

Saint Marcellin d’Embrun

Saint Joasaph des Météores



21 avril – 4 mai

Saint Anastase le Sinaïte



22 avril – 5 mai

Translation des reliques du bienheureux prince Vsévolod (Gabriel) de Pskov

Saint Théodore le Sykéote



24 avril – 7 mai

Saint martyr Sabbas le Goth

Saints hiérarques et confesseurs Élie Iorest et Sava Brancovitch, métropolites de Transylvanie



25 avril – 8 mai

Synaxe de la Mère de Dieu devant son icône dite Notre Dame de Constantinople



26 avril – 9 mai

Saint Riquier du Ponthieu

Saint Étienne de Perm



28 avril – 11 mai

Saints martyrs Dadas, Maxime et Quintilien



29 avril – 12 mai

Saint Memnon le Thaumaturge

Saint Basile d’Ostrog



30 avril – 13 mai

Saint Ignace Briantchaninov

On peut se procurer ce volume à la librairie en ligne du Monastère de la Transfiguration