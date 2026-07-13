Parution aux éditions Apostolia du Supplément au Ménée de Mai

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume. Un seul volume restera à paraître après celui-ci pour que la collection soit complète.
Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.
Ce beau volume relié de 670 pages – que l’on peut se procurer sur le site de la Librairie du monastère de la Transfiguration – propose les services liturgiques suivants :
1er MAI – 14 MAI
Saint martyr ANDÉOL, APÔTRE DU VIVARAIS
Saint BRIEUC, APÔTRE DE LA BRETAGNE
Saint PAPHNUCE DE BOROVSK
2 MAI – 15 MAI
Saint ATHANASE LE GRAND
Saints martyrs BORIS ET GLEB
3 MAI – 16 MAI
Saint GÉNY DE LECTOURE
Saint THÉODOSE DES GROTTES DE KIEV
4 MAI – 17 MAI
Sainte et juste MONIQUE DE THAGASTE
5 MAI – 18 MAI
Saint HILAIRE D’ARLES
6 MAI – 19 MAI
Saint SAVA Ier DE SERBIE
7 MAI – 20 MAI
Saint martyr ACACE DE BYZANCE
Saint NIL SORSKY
9 MAI – 22 MAI
Saint NICOLAS DE MYRE EN LA VILLE DE BARI
10 MAI – 23 MAI
Sainte martyre SOLANGE DU BERRY
11 MAI – 24 MAI
Sainte martyre ESTELLE DE SAINTONGE
Saint GINGOLPH L’ANACHORÈTE
Saints CYRILLE ET MÉTHODE, apôtres des Slaves
Saint NICODÈME Ier, ARCHEVÊQUE DE SERBIE
Saint et illustre martyr ARGYRIOS L’EPANOMITE
12 MAI – 25 MAI
Saint néomartyr JEAN LE VALAQUE
13 MAI – 26 MAI
Saints SERVAIS, ÉVÊQUE DE TONGRES
et ROLANDE DE VILLERS-POTERIE
Saint MACAIRE D’OVROUTCH ET KANEV
14 MAI – 27 MAI
Saint martyr PONS DE CIMIEZ
Saint thaumaturge et fol en Christ ISIDORE DE ROSTOV
15 MAI – 28 MAI
Saint évêque thaumaturge ISAÏE DE ROSTOV
Saint et bienheureux prince DIMITRI LE TSARÉVITCH
16 MAI – 29 MAI
Sainte MAXIME DE FRÉJUS
Saint BRENDAN LE NAVIGATEUR
Saint ÉPHREM DE PÉRÉKOM, thaumaturge de Novgorod
17 MAI – 30 MAI
Saint martyr TROPEZ DE PROVENCE
Saints NECTAIRE ET THÉOPHANE fondateurs du monastère de Varlaam aux Météores
Saint et illustre néomartyr NICOLAS DE METSOVO
18 MAI – 31 MAI
Saint martyr THÉODOTE D’ANCYRE
19 MAI – 1er JUIN
Saint martyr PARTHÉNIOS DE ROME
Saint CORNEILLE DE KOMEL
20 MAI – 2 JUIN
Sainte et juste LYDIE DE PHILIPPES
Saint et illustre martyr BAUDILE DE NÎMES
Saint ALEXIS DE MOSCOU
Saint ÉTIENNE DE PIPÉRI (Monténégro)
Saint NICOLAS DE MYRE EN LA VILLE DE BARI
21 MAI – 3 JUIN
Saint HOSPICE LE RECLUS
Saint et bienheureux prince CONSTANTIN DE MOUROM et de ses deux fils Michel et Théodore
Procession de l’icône miraculeuse de NOTRE DAME DE VLADIMIR qui sauva la ville de Moscou en 1521
22 MAI – 4 JUIN
Saint mégalomartyr JEAN VLADIMIR DE SERBIE
23 MAI – 5 JUIN
Saint SIAGRE, ÉVÊQUE DE NICE
Saint LÉONCE, ÉVÊQUE DE ROSTOV
Sainte EUPHROSYNE DE POLOTSK
24 MAI – 6 JUIN
Saint VINCENT DE LÉRINS
Saint NICÉTAS LE STYLITE, thaumaturge de Péréïaslavl
25 MAI – 7 JUIN
Saint moine-prêtre BÈDE LE VÉNÉRABLE
26 MAI – 8 JUIN
Saint AUGUSTIN DE CANTORBÉRY
Saint mégalomartyr GEORGES LE SERBE
27 MAI – 9 JUIN
Saint hiéromartyr THÉRAPONTE DE SARDES
Saint et juste confesseur JEAN LE RUSSE
28 MAI – 10 JUIN
Saints martyrs ALEXANDRE ET HÉLICONIS
Saint GERMAIN DE PARIS
Saint NICÉTAS DE CHALCÉDOINE
Saint GUILLAUME D’AQUITAINE
Saint ANDRÉ LE FOL EN CHRIST
Saint IGNACE DE ROSTOV
29 MAI – 11 JUIN
Saint JEAN D’OUSTIOUG, fou pour le Christ
30 MAI – 12 JUIN
Saint PHILIPPE DE MOSCOU
DERNIER DIMANCHE DE MAI
Synaxe des Saints qui furent à Corinthe les COLLABORATEURS DE L’APÔTRE PAUL