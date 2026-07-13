Parution aux éditions Apostolia du Supplément au Ménée de Mai

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume. Un seul volume restera à paraître après celui-ci pour que la collection soit complète.

Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Ce beau volume relié de 670 pages – que l’on peut se procurer sur le site de la Librairie du monastère de la Transfiguration – propose les services liturgiques suivants :

1er MAI – 14 MAI

Saint martyr ANDÉOL, APÔTRE DU VIVARAIS

Saint BRIEUC, APÔTRE DE LA BRETAGNE

Saint PAPHNUCE DE BOROVSK

2 MAI – 15 MAI

Saint ATHANASE LE GRAND

Saints martyrs BORIS ET GLEB

3 MAI – 16 MAI

Saint GÉNY DE LECTOURE

Saint THÉODOSE DES GROTTES DE KIEV

4 MAI – 17 MAI

Sainte et juste MONIQUE DE THAGASTE

5 MAI – 18 MAI

Saint HILAIRE D’ARLES

6 MAI – 19 MAI

Saint SAVA Ier DE SERBIE

7 MAI – 20 MAI

Saint martyr ACACE DE BYZANCE

Saint NIL SORSKY

9 MAI – 22 MAI

Saint NICOLAS DE MYRE EN LA VILLE DE BARI

10 MAI – 23 MAI

Sainte martyre SOLANGE DU BERRY

11 MAI – 24 MAI

Sainte martyre ESTELLE DE SAINTONGE

Saint GINGOLPH L’ANACHORÈTE

Saints CYRILLE ET MÉTHODE, apôtres des Slaves

Saint NICODÈME Ier, ARCHEVÊQUE DE SERBIE

Saint et illustre martyr ARGYRIOS L’EPANOMITE

12 MAI – 25 MAI

Saint néomartyr JEAN LE VALAQUE

13 MAI – 26 MAI

Saints SERVAIS, ÉVÊQUE DE TONGRES

et ROLANDE DE VILLERS-POTERIE

Saint MACAIRE D’OVROUTCH ET KANEV

14 MAI – 27 MAI

Saint martyr PONS DE CIMIEZ

Saint thaumaturge et fol en Christ ISIDORE DE ROSTOV

15 MAI – 28 MAI

Saint évêque thaumaturge ISAÏE DE ROSTOV

Saint et bienheureux prince DIMITRI LE TSARÉVITCH

16 MAI – 29 MAI

Sainte MAXIME DE FRÉJUS

Saint BRENDAN LE NAVIGATEUR

Saint ÉPHREM DE PÉRÉKOM, thaumaturge de Novgorod

17 MAI – 30 MAI

Saint martyr TROPEZ DE PROVENCE

Saints NECTAIRE ET THÉOPHANE fondateurs du monastère de Varlaam aux Météores

Saint et illustre néomartyr NICOLAS DE METSOVO

18 MAI – 31 MAI

Saint martyr THÉODOTE D’ANCYRE

19 MAI – 1er JUIN

Saint martyr PARTHÉNIOS DE ROME

Saint CORNEILLE DE KOMEL

20 MAI – 2 JUIN

Sainte et juste LYDIE DE PHILIPPES

Saint et illustre martyr BAUDILE DE NÎMES

Saint ALEXIS DE MOSCOU

Saint ÉTIENNE DE PIPÉRI (Monténégro)

Saint NICOLAS DE MYRE EN LA VILLE DE BARI

21 MAI – 3 JUIN

Saint HOSPICE LE RECLUS

Saint et bienheureux prince CONSTANTIN DE MOUROM et de ses deux fils Michel et Théodore

Procession de l’icône miraculeuse de NOTRE DAME DE VLADIMIR qui sauva la ville de Moscou en 1521

22 MAI – 4 JUIN

Saint mégalomartyr JEAN VLADIMIR DE SERBIE

23 MAI – 5 JUIN

Saint SIAGRE, ÉVÊQUE DE NICE

Saint LÉONCE, ÉVÊQUE DE ROSTOV

Sainte EUPHROSYNE DE POLOTSK

24 MAI – 6 JUIN

Saint VINCENT DE LÉRINS

Saint NICÉTAS LE STYLITE, thaumaturge de Péréïaslavl

25 MAI – 7 JUIN

Saint moine-prêtre BÈDE LE VÉNÉRABLE

26 MAI – 8 JUIN

Saint AUGUSTIN DE CANTORBÉRY

Saint mégalomartyr GEORGES LE SERBE

27 MAI – 9 JUIN

Saint hiéromartyr THÉRAPONTE DE SARDES

Saint et juste confesseur JEAN LE RUSSE

28 MAI – 10 JUIN

Saints martyrs ALEXANDRE ET HÉLICONIS

Saint GERMAIN DE PARIS

Saint NICÉTAS DE CHALCÉDOINE

Saint GUILLAUME D’AQUITAINE

Saint ANDRÉ LE FOL EN CHRIST

Saint IGNACE DE ROSTOV

29 MAI – 11 JUIN

Saint JEAN D’OUSTIOUG, fou pour le Christ

30 MAI – 12 JUIN

Saint PHILIPPE DE MOSCOU

DERNIER DIMANCHE DE MAI

Synaxe des Saints qui furent à Corinthe les COLLABORATEURS DE L’APÔTRE PAUL