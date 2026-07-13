Parution aux éditions Apostolia du Supplément au Ménée de Mai

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Parution aux éditions Apostolia du Supplément au Ménée de Mai

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume. Un seul volume restera à paraître après celui-ci pour que la collection soit complète.
Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Ce beau volume relié de 670 pages – que l’on peut se procurer sur le site de la Librairie du monastère de la Transfiguration – propose les services liturgiques suivants :

1er MAI – 14 MAI
Saint martyr ANDÉOL, APÔTRE DU VIVARAIS
Saint BRIEUC, APÔTRE DE LA BRETAGNE
Saint PAPHNUCE DE BOROVSK

2 MAI – 15 MAI
Saint ATHANASE LE GRAND
Saints martyrs BORIS ET GLEB

3 MAI – 16 MAI
Saint GÉNY DE LECTOURE
Saint THÉODOSE DES GROTTES DE KIEV

4 MAI – 17 MAI
Sainte et juste MONIQUE DE THAGASTE

5 MAI – 18 MAI
Saint HILAIRE D’ARLES

6 MAI – 19 MAI
Saint SAVA Ier DE SERBIE

7 MAI – 20 MAI
Saint martyr ACACE DE BYZANCE
Saint NIL SORSKY

9 MAI – 22 MAI
Saint NICOLAS DE MYRE EN LA VILLE DE BARI

10 MAI – 23 MAI
Sainte martyre SOLANGE DU BERRY

11 MAI  – 24 MAI
Sainte martyre ESTELLE DE SAINTONGE
Saint GINGOLPH L’ANACHORÈTE
Saints CYRILLE ET MÉTHODE, apôtres des Slaves
Saint NICODÈME Ier, ARCHEVÊQUE DE SERBIE
Saint et illustre martyr ARGYRIOS L’EPANOMITE

12 MAI – 25 MAI
Saint néomartyr JEAN LE VALAQUE

13 MAI – 26 MAI
Saints SERVAIS, ÉVÊQUE DE TONGRES
et ROLANDE DE VILLERS-POTERIE
Saint MACAIRE D’OVROUTCH ET KANEV

14 MAI – 27 MAI
Saint martyr PONS DE CIMIEZ
Saint thaumaturge et fol en Christ ISIDORE DE ROSTOV

15 MAI – 28 MAI
Saint évêque thaumaturge ISAÏE DE ROSTOV
Saint et bienheureux prince DIMITRI LE TSARÉVITCH

16 MAI – 29 MAI
Sainte MAXIME DE FRÉJUS
Saint BRENDAN LE NAVIGATEUR
Saint ÉPHREM DE PÉRÉKOM, thaumaturge de Novgorod

17 MAI – 30 MAI
Saint martyr TROPEZ DE PROVENCE
Saints NECTAIRE ET THÉOPHANE fondateurs du monastère de Varlaam aux Météores
Saint et illustre néomartyr NICOLAS DE METSOVO

18 MAI – 31 MAI
Saint martyr THÉODOTE D’ANCYRE

19 MAI – 1er JUIN
Saint martyr PARTHÉNIOS DE ROME
Saint CORNEILLE DE KOMEL

20 MAI – 2 JUIN
Sainte et juste LYDIE DE PHILIPPES
Saint et illustre martyr BAUDILE DE NÎMES
Saint ALEXIS DE MOSCOU
Saint ÉTIENNE DE PIPÉRI (Monténégro)
Saint NICOLAS DE MYRE EN LA VILLE DE BARI

21 MAI – 3 JUIN
Saint HOSPICE LE RECLUS
Saint et bienheureux prince CONSTANTIN DE MOUROM et de ses deux fils Michel et Théodore
Procession de l’icône miraculeuse de NOTRE DAME DE VLADIMIR qui sauva la ville de Moscou en 1521

22 MAI – 4 JUIN
Saint mégalomartyr JEAN VLADIMIR DE SERBIE

23 MAI – 5 JUIN
Saint SIAGRE, ÉVÊQUE DE NICE
Saint LÉONCE, ÉVÊQUE DE ROSTOV
Sainte EUPHROSYNE DE POLOTSK

24 MAI – 6 JUIN
Saint VINCENT DE LÉRINS
Saint NICÉTAS LE STYLITE, thaumaturge de Péréïaslavl

25 MAI – 7 JUIN
Saint moine-prêtre BÈDE LE VÉNÉRABLE

26 MAI – 8 JUIN
Saint AUGUSTIN DE CANTORBÉRY
Saint mégalomartyr GEORGES LE SERBE

27 MAI – 9 JUIN
Saint hiéromartyr THÉRAPONTE DE SARDES
Saint et juste confesseur JEAN LE RUSSE

28 MAI – 10 JUIN
Saints martyrs ALEXANDRE ET HÉLICONIS
Saint GERMAIN DE PARIS
Saint NICÉTAS DE CHALCÉDOINE
Saint GUILLAUME D’AQUITAINE
Saint ANDRÉ LE FOL EN CHRIST
Saint IGNACE DE ROSTOV

29 MAI – 11 JUIN
Saint JEAN D’OUSTIOUG, fou pour le Christ

30 MAI – 12 JUIN
Saint PHILIPPE DE MOSCOU

DERNIER DIMANCHE DE MAI
Synaxe des Saints qui furent à Corinthe les COLLABORATEURS DE L’APÔTRE PAUL

Supplement Au Meneede Mai

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