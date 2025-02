Parution aux éditions Apostolia du « Supplément au Ménée de Mars »

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.

Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Ce beau volume relié de plus de 450 pages propose les services liturgiques suivants :

1er mars – 14 mars

Sainte moniale martyre Eudocie la Samaritaine

Saint Martyrios de l’île verte



2 mars – 15 mars

Saint Arsène de Tver

Office en l’honneur de l’icône dite La Souveraine Mère de Dieu

Apparition de L’Icône de la souveraine Mère de Dieu à Kolomenskoïé

Saint Nicolas Planas



3 mars – 16 mars

Saint hiéromartyr Théodoret d’Antioche



4 mars – 17 mars

Saint et vénérable grand-prince Daniel de Moscou



5 mars – 18 mars

Saint néomartyr Georges de Rhapsani



7 mars – 20 mars

Saintes martyres Perpétue et Félicité

Office en l’honneur de l’icône de la Mère de Dieu intitulée Caution des pécheurs



8 mars – 21 mars

Saint Psalmode du Limousin



9 mars – 22 mars

Saint mégalomartyr Candide de Sébaste



10 mars – 23 mars

Saint Droctovée



11 mars – 24 mars

Saint Sophrone de Jérusalem

Saint Euthyme de Novgorod



12 mars – 25 mars

Saint Grégoire le Grand, pape de Rome et auteur des « Dialogues »



13 mars – 26 mars

Saint Heldrad de Novalaise



14 mars – 27 mars

Saint Benoît de Nursie



15 mars – 28 mars

Saint et illustre néomartyr Manuel le Crétois



16 mars – 29 mars

Saint Sérapion de Novgorod



17 mars – 30 mars

Saint Patrick (ou Patrice), apôtre de l’Irlande

Sainte Gertrude de Nivelles

Saint Macaire de Koliazino



18 mars – 31 mars

Saint roi martyr Édouard d’Angleterre



19 mars – 1er avril

Fête de notre Dame la très-sainte Mère de Dieu devant son icône appelée Notre Dame de Smolensk



20 mars – 2 avril

Saint Euphrosynos du Lac Bleu



21 mars – 3 avril

Saint Pacôme de Nerekhta

Saint néomartyr Michel de Granitsa



22 mars – 4 avril

Saintes martyres Callinice et Basilisse

Saint Paul de Narbonne

Saint et juste Basile de Mangazéïa



23 mars – 5 avril

Saint Nikon des Grottes de Kiev



26 mars – 8 avril

Synaxe de l’archange Gabriel

Saint hiéromartyr Irénée de Sirmium



28 mars – 10 avril

Saint roi Gontran de Bourgogne



29 mars – 11 avril

Saint Diadoque de Photicée



30 mars – 12 avril

Visitation de la mère de dieu

Sainte Eubulée, mère de saint Pantéléimon

Saint hiéromartyr Zacharie de Corinthe

Saint Sophrone d’Irkoutsk



31 mars – 13 avril

Saint Hypatios de Kiev

Saint métropolite Jonas de Moscou

Saint Innocent, illuminateur de l’Alaska et de la Sibérie

Dimanche de la vénération de la Croix (troisième de Carême)

Sainte Chloé de Corinthe

On peut se procurer ce volume à la librairie du Monastère de la Transfiguraiton