Parution des Actes du colloque des Facultés « Dialogue œcuménique et vie des Églises : les enjeux de la réception »

La collection « Patrimoines » du Cerf vient de publier, sous la direction d’Anne-Sophie Vivier-Muresan, doyenne du Theologicum, les Actes du colloque des trois facultés de théologie de Paris (catholique, orthodoxe et protestante). Intitulé « Dialogue œcuménique et vie des Églises : les enjeux de la réception”, ce colloque s’est tenu à l’Institut catholique de Paris du 22 au 24 mars 2023. Le présent volume propose un état des lieux des forces et des faiblesses de la réception des dialogues œcuméniques au sein même de la vie des Églises. Les contributions émanent de spécialistes de différentes appartenances confessionnelles. L’apport majeur de cet ouvrage réside dans les réponses suggérées à des questions fondamentales : pourquoi le travail de la théologie œcuménique doit-il être reçu ? De quelle manière se réalise cette réception ? Quels sont les obstacles et sur quelles nouvelles pistes s’engager aujourd’hui ? Vous y trouverez les textes des interventions de deux enseignants de l’Institut Saint-Serge : Michel Stavrou et Julija Naett Vidovic, ainsi qu’une contribution d’Olga Laham-Lossky, doctorante à l’Institut.