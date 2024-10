Amélie Perrin s’est fait connaître par ses cours et ses conférences sur l’hébreu biblique. Elle vient de faire paraître aux éditions Bibli’O, une maison d’édition dédiée à la Bible, L’épreuve. À la lumière de l’hébreu biblique (114 pages, 16 euros), un livre « conçu pour tous, les familiers de la langue hébraïque autant que ceux qui ne le sont pas ». Agrémenté d’une belle couverture et d’une mise en pages originale et d’une lecture agréable, l’ouvrage examine la signification de l’épreuve dans la Bible à la lumière de l’hébreu. Après une introduction où il est précisé que « Si l’épreuve n’a jamais vocation à nous immobiliser, c’est avant tout parce que nous sommes appelés à la traverser et à la dépasser » (p.10), la première partie, « Vocabulaire de l’épreuve » approfondit le sens des mots utilisés en hébreu et permet aussi d’observer les liens tissés entre les mots (p.28). Il résulte de cet examen précis que « l’épreuve est constitutive de la vie de l’homme » (p.30). La partie suivante aborde les « Modalités de l’épreuve ». Y succèdent « Les figures de l’épreuve, à savoir Job, Abraham et la Vierge Marie. La dernière partie aborde “Les leçons de l’épreuve”. Celle-ci permet d’apprendre, car “Comme la racine hébraïque de l’épreuve le précise, quand Dieu m’éprouve, son ambition est de me faire monter l’échelle qui me construit et m’accomplit” (p.101). Au passage, l’auteure distingue clairement l’épreuve qui vient de Dieu pour instruire de la tentation qui elle provient du Diable. La première élève, la seconde fait chuter !

L’épreuve peut s’avérer terrifiante. Toutefois, précise Amélie Perrin, ‘en acceptant d’être éprouvé, il est certain que l’aide nécessaire sera donnée’ (p. 109). En effet, ‘silencieusement et amoureusement’ Dieu ne cesse de soutenir l’être humain. De plus, l’épreuve ‘permet de faire l’expérience de la grâce’ (p.111).

Cet ouvrage qui explore un sujet existentiel crucial pour tous met ainsi à la portée du lecteur l’enseignement éclairant de la tradition biblique et de la tradition de l’Église afin de donner du sens et une dynamique ascendante à ce qui apparaît trop souvent uniquement comme une malheureuse, douloureuse et inévitable impasse.

Christophe Levalois