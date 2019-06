Frère Jean (père Gérasime du skite Sainte-Foy) vient de publier un nouvel ouvrage aux éditions Art sacré, Les recettes du monastère. Présentation : « Le frère Jean, moine-prêtre orthodoxe, n’a pas la prétention de donner des conseils culinaires, ni d’écrire un nouveau livre de cuisine. Il en existe déjà tant ! Dans Recettes du monastère l’auteur montre par de belles photographies et par des recettes collectées depuis plus de 40 ans dans divers monastères au Mont-Athos, en Terre Sainte, en Russie… que la cuisine est une louange incarnée «J’ai le désir de montrer par des recettes simples que dans un monastère la préparation des repas, le partage des mets, les gestes quotidiens sont une louange à Dieu et à Sa création ». Le secret du cuisinier c’est l’émerveillement devant la splendeur du simple.

Les recettes sont issues de produits frais, naturels. Chaque saison dicte sa recette. Les légumes bios sont préparés avec sobriété, offerts et partagés avec les frères et les hôtes de passage comme une bonne soupe chaude. « Quand un chef me rend visite, je l’écoute me parler de sa vocation. Quand un pèlerin se retire au monastère, il vient pour s’immerger dans le silence, pour redécouvrir son âme d’enfant émerveillé, pour écouter la nature lui parler de l’instant, pour goûter un fruit sur l’arbre, pour mâcher une herbe aromatique, pour s’asseoir face à l’infini ».

Vous trouverez le livre dans certaines librairies. Si vous souhaitez une dédicace de l’auteur et commander Recettes du monastère il vous suffit de d’envoyer par la poste : votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, accompagné d’un chèque de 20€+ 5€ de port = 25€ à l’ordre de Fraternité Saint Martin (contact).