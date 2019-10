Les Presses universitaires de Louvain viennent de publier Saint Georges et le dragon. Genèse et génération de récits (124 pages, 19 euros). « Cet ouvrage collectif [dont la coordination éditoriale a été assurée par Michèle Ballez, Jean-Luc Depotte et Benoit Kanabus] propose un panorama de la genèse et de la génération de récits du combat de saint Georges contre le dragon, là où un culte vivace fut rendu au saint chevalier, du Caucase à l’Europe occidentale, en passant par la Grèce et la Russie. Il est illustré par une riche iconographie. »

