Parution : « Sulpice Sévère. La vie de saint Martin de Tours » – édition bilingue français-russe

L’ouvrage bilingue intitulé “La Vie de saint Martin” – une traduction du texte latin de la vie de ce saint gaulois en russe et en français – est désormais disponible à la vente. Vous pouvez acquérir le livre à la boutique de la cathédrale de la Sainte-Trinité à Paris ainsi que sur le site de l’éditeur Eikôn.



Outre la traduction en russe et en français du texte latin réalisée par le prêtre Serge Kim, l’ouvrage contient une carte géographique des lieux mentionnés dans ce texte, ainsi qu’un glossaire des termes rares.



Prédicateur éloquent, fondateur des premiers monastères en France et fervent adversaire des traditions païennes, Martin de Tours (c. 315-397) fut élu évêque de la ville de Tours vers 370. Le saint est largement vénéré en Europe occidentale, avec de nombreuses églises dédiées à sa mémoire en France et en Angleterre.



Eikôn est une plateforme médiatique orthodoxe créée par le prêtre Serge Kim, visant à populariser le patrimoine encore peu connu du christianisme ancien en Occident et à rendre ses monuments littéraires accessibles aux lecteurs contemporains.



Les traductions des textes chrétiennes anciennes sont réalisées par les membres du groupe de travail inter-diocésain orthodoxe pour l’étude des saints locaux.



À l’avenir, Eikôn prévoit de publier une série de livres sur les vies de sainte Geneviève de Paris, saint Germain d’Auxerre, saint Gall, apôtre de la Suisse, saint Honorat, abbé du monastère de Lérins, des saints pères des montagnes du Jura, saint Gildas le Sage de Bretagne et d’autres saints.