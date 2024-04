À paraître : « Sulpice Sévère. La vie de saint Martin de Tours » – édition bilingue français-russe (parution juin 2024)

Ce livre bilingue contient une nouvelle traduction française et russe de la Vie de saint Martin de Tours par Sulpice Sévère.

Cette publication inaugure une série de livres avec une édition parallèle des vies des anciens saints qui ont vécu en Occident et qui sont vénérés dans l’Église orthodoxe. Les nouvelles traductions sont préparées par les membres du groupe orthodoxe de travail sur les saints locaux, qui réunit des clercs et des laïcs orthodoxes, des universitaires et des écrivains désireux de rendre les hagiographies anciennes accessibles au lecteur moderne. Le principe de l’édition bilingue vise à élargir le lectorat.

Le livre est accompagné d’une carte géographique des lieux mentionnés dans le texte et d’un glossaire des termes rares.

(Traduit du latin en français et en russe par Sergey Kim. Collection “Saints bilingues”, vol. 1.)

