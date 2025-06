Patriarcat d’Antioche : « Nous rassemblons les restes de nos martyrs, une action urgente est nécessaire »

La réponse du patriarcat d’Antioche à l’attentat à la bombe qui a eu lieu à l’église du prophète Élie à Damas a été immédiate.

Dans sa déclaration, le patriarcat souligne que l’explosion a causé la mort de nombreux martyrs et blessé plusieurs autres personnes.

Il note qu’il compte encore les victimes et rassemble les restes et les corps de ses martyrs, tout en condamnant ce crime dans les termes les plus forts possibles.

Il appelle les autorités à assurer la protection de tous les citoyens.

Le patriarche Jean appelle la communauté internationale à se mobiliser afin de mettre fin aux massacres.

Lire l’annonce :

En ce jour où notre Église antiochienne commémore tous les saints d’Antioche, la main traîtresse du mal a frappé ce soir, réclamant nos vies, ainsi que les vies de nos bien-aimés qui sont tombés aujourd’hui en martyrs pendant la divine liturgie du soir à l’église du prophète Élie à Dweilaa, Damas.

Selon les informations initiales disponibles à ce moment, une explosion s’est produite à l’entrée de l’église, causant la mort de nombreux martyrs et blessant beaucoup d’autres qui se trouvaient à l’intérieur de l’église ou dans ses environs immédiats.

Alors que nous comptons actuellement les martyrs et les blessés, et que nous rassemblons les restes et les corps de nos martyrs, dont nous n’avons pas encore pu déterminer le nombre exact, le patriarcat orthodoxe grec d’Antioche et de tout l’Orient condamne fermement cet acte odieux et dénonce, dans les termes les plus forts, ce crime horrible.

Il appelle les autorités responsables à assumer l’entière responsabilité de ce qui s’est passé et continue de se passer en termes de violation de la sainteté des églises, et à assurer la protection de tous les citoyens.

Sa Béatitude le patriarche Jean X suit personnellement les développements depuis le tout premier moment. Il mène des communications tant locales que régionales pour transmettre la sinistre réalité qui se déroule à Damas au monde entier. Il appelle à une action urgente pour mettre fin à ces massacres.

Nous offrons nos prières pour le repos des âmes des martyrs, pour la guérison des blessés, et pour la consolation de nos fidèles en deuil. Nous réaffirmons notre engagement inébranlable envers notre foi et, par cette fermeté, notre rejet de toute peur et intimidation.

Nous supplions le Christ notre Dieu de guider le navire de notre salut à travers les tempêtes de ce monde, Lui qui est béni pour l’éternité.

