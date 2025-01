Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée a dirigé la Divine Liturgie le matin du 1er janvier 2025, pour la fête de la Circoncision du Seigneur et la mémoire de Saint Basile le Grand, dans la très sainte cathédrale patriarcale du Phanar.Ont concélébré avec lui Ses Éminence les métropolites : Emmanuel de Chalcédoine l’Ancien, Méliton de Philadelphie, Irénée de Myriophyte et Péristasis, Chrysostome de Myra, Job de Pisidie, Joachim de Proussa et

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.