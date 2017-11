S’exprimant devant les participants à l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Cyrille a rappelé que dix ans s’étaient écoulés cette année depuis la signature de l’Acte de communion canonique en la fête de l’Ascension 2007. « Cet événement nous a apporté la joie de l’unité des fidèles enfants de l’Église orthodoxe russe une », a déclaré le primat. Celui-ci a rappelé avec des paroles chaleureuses la prière commune avec l’épiscopat de l’Église russe hors-frontières le jour de l’Ascension 2017 : « En offrant à Dieu, d’une seule bouche et d’un seul cœur, le Sacrifice non sanglant, nous Lui avons rendu grâce ensemble pour le don précieux de l’unité, retrouvé il y a dix ans. Durant ces années passées, les hiérarques, les membres du clergé et les fidèles, précédemment séparés en raison des circonstances historiques du passé, ont pu mutuellement mieux se connaître. Cela a été possible par une multitude de projets communs, notamment dans le domaine de la jeunesse ». Le patriarche a néanmoins souligné : « Je considère important que des efforts soient entrepris pour la réalisation ou la nouvelle interprétation des propositions qui avaient été avancées dans les jours de la signature de l’Acte de communion canonique et au cours des travaux préparatifs de cet événement historique, lesquels avaient pour but la mise en ordre des diocèses et des paroisses de la Russie de l’étranger ».

