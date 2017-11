Le patriarche de Serbie Irénée a décerné, le 23 novembre 2017, au palais patriarcal de Belgrade, l’ordre du saint roi Miloutine au vice-président de la République de Hongrie Zsolt Semjén et au secrétaire d’État pour les relations avec les Églises Miklos Soltes. Dans la décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe, lue par son secrétaire l’archiprêtre Savo Jović, il est mentionné que sur proposition de S.E. l’évêque de Budapest Lucien, la haute distinction de l’ordre du saint roi Miloutine est décernée à MM. Zsolt Semjén et Miklos Soltes pour leur amitié active envers l’Église orthodoxe et le peuple serbes, qui a été particulièrement manifestée par leur aide désintéressée au diocèse de Budapest. La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère fort cordiale et amicale. Après que l’évêque de Budapest Lucien lui eut présenté les membres de la délégation de la République de Hongrie, le patriarche Irénée a souhaité la bienvenue à ses hôtes, soulignant qu’il lui était particulièrement agréable que les relations des deux peuples voisins, serbe et hongrois, soient aujourd’hui à un haut niveau. « Je me réjouis de la rencontre de ce jour avec nos chers amis et voisins. Un vieux proverbe serbe dit : « Le voisin compte plus que le frère qui est loin ». En tant que membres d’une famille chrétienne, nous devons vivre dans des relations fraternelles. J’espère et je prie le Seigneur que les relations de nos peuples s’affermissent dans le bien et pour le profit mutuel » a souligné le patriarche Irénée. La décision du Saint-Synode a été lue en serbe et en hongrois. À son tour, le vice-président du gouvernement hongrois, M. Zsolt Semjén a déclaré : « Votre Sainteté, avant tout, je souhaite vous remercier de l’occasion qui nous est donnée, en tant que représentant de la Hongrie, d’être présents à ce moment solennel. Permettez-moi de vous présenter les chaleureuses salutations de notre président Viktor Orbán et de l’archevêque Péter Erdő. Les relations entre nos pays et nos Églises sont particulièrement bonnes. Nous avons, à travers l’histoire, défendu le christianisme européen et nous sommes aujourd’hui le bastion oriental du christianisme. La vérité est que, du côté occidental, on doit défendre les valeurs chrétiennes. Et pour cela, nous avons toujours pu compter sur le soutien de l’Église orthodoxe. La véritable amitié qui existe entre nos peuples montre que les liens fraternels peuvent surpasser tous les problèmes et les moments douloureux. À cette occasion, je souhaite remercier l’Église orthodoxe serbe en Hongrie qui accomplit un rôle multiple, apporte un grand nombre de valeurs, fournit un apport à notre richesse culturelle et à d’autres dimensions encore. Ce n’est pas un hasard si, en Hongrie, nous avons reconnu l’Église orthodoxe serbe comme Église historique. Nous avons signé avec l’Église serbe un accord similaire à celui conclu avec l’Église catholique. Je voudrais remercier également la communauté serbe en Hongrie pour sa performance exceptionnelle – elle est représentée par notre ami, membre du parlement, M. Ljubomir Aleksov. Enfin, je souhaite au nom du peuple hongrois, exprimer mon grand respect envers vous, votre Église et votre peuple ». À la cérémonie étaient présent l’évêque de Timișoara et administrateur du diocèse de Budapest l’évêque Lucien, l’évêque de Moravica et vicaire du patriarche de Serbie Antoine, l’ambassadeur de Hongrie à Belgrade Attila Pintér, M. Ljubomir Aleksov, le chef de cabinet du patriarche de Serbie, le diacre Aleksandar Praščević, et plusieurs prêtres serbes de Hongrie.

