Pèlerinage annuel de l’Institut Saint-Serge à Notre-Dame de Jouarre le samedi 25 mai 2024

L’Institut Saint-Serge organise pour ses enseignants, étudiants et tous ceux qui désirent se joindre à nous, le samedi 25 mai 2024 un pèlerinage à Notre-Dame de Jouarre. Une rencontre et des échanges avec les sœurs de la communauté bénédictine, la visite de lieux et un temps de prière sont prévus.

Voici le programme détaillé du pèlerinage :

Pour ceux qui partiront depuis Paris et la région parisienne : rendez-vous à 8h30 à la gare de l’Est. Départ 8h49 train P pour Château-Thierry (arrivée 9h30 à La Ferté-Sous-Jouarre). Marche à pied jusqu’à l’abbaye (environs 50 minutes), sinon le bus 41A (depuis la gare jusqu’à l’arrêt « Place » : 3 arrêts, environs 8 min).

10h45 : Rencontre entre enseignants et étudiants dans le cadre de la synthèse de l’année académique – bilan de l’année

12h00 : Déjeuner avec la communauté monastique

12h30 : Office de Sexte avec les enseignants et les étudiants de l’ITO Saint-Serge

14h00 : Visite de la Crypte et de la Tour romane

16h00 : Rencontre avec la communauté monastique

16h45 : Conférence de Michel STAVROU : « Le sens théologique du pèlerinage en perspective orthodoxe »

17h45 : Vêpres de la communauté

18h30 : Départ vers la Gare SNCF de La Ferté-Sous-Jouarre (marche à pied)

Pour ceux qui rentrent à Paris ou la région parisienne le train P depuis La Ferté-Sous-Jouarre est prévue à 19h27. L’arrivée à Gare de l’Est est prévue à 20h09.

Ce pèlerinage est ouvert à tous. L’inscription auprès du secrétariat de l’Institut est obligatoire, afin de connaître le nombre de personnes qui participeront. Pour s’inscrire il suffit d’envoyer un message à l’adresse : ito@saint-serge.net avant le mardi 21 mai 2024.