Comme chaque année, l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale organise un pèlerinage en Terre-Sainte avec la bénédiction de l’archevêque Jean. En 2019, il aura lieu du 25 octobre au 4 novembre. Depuis la reprise de ce pèlerinage en 2011 à l’initiative de Monseigneur Gabriel, plus de 300 pèlerins ont pu vivre cette belle expérience.

A cette occasion, l’archevêque Jean de Charioupolis a adressé à l’ensemble du clergé et des fidèles de l’Archevêché le message suivant :

Au clergé, aux moines et aux fidèles de l’Archevêché des églises orthodoxes russe en Europe occidentale

Chers Pères, Frères et Sœurs bien aimés en Christ,

J’ai la joie de vous annoncer qu’un pèlerinage en Terre Sainte est à nouveau organisé à l’automne 2019, du 25 octobre au 4 novembre. Comme vous vous en souvenez, le Conseil de notre archevêché avait émis dès décembre 2010 le souhait de voir renouvelés les pèlerinages diocésains en Terre Sainte, tels qu’ils étaient organisés, dans les années 1950-1990, sous la conduite d’abord de l’évêque Méthode de Campanie, puis de l’évêque Romain de Keramon, de bienheureuse mémoire. Depuis lors, chaque année, notre diocèse a organisé un pèlerinage en Terre Sainte. S.E. Mgr Gabriel de Comane avait tenu à participer personnellement à la reprise de cette initiative en octobre 2011, et j’ai eu moi-même le plaisir d’accompagner le groupe de pèlerins en avril 2016. Au cours de ce pèlerinage, vous pourrez marcher sur les pas du Christ et des Apôtres et effectuer une visite aussi complète que possible des principaux sites chrétiens de la région, marqués soit par le passage et la prédication du Seigneur, soit par des éléments marquants de l’histoire de l’Église ancienne en Palestine. Enfin, les pèlerins pourront participer quotidiennement à des célébrations liturgiques qui auront lieu tout au long de ce pèlerinage, à Jérusalem, à Bethléem et à Nazareth et recevoir la bénédiction de SB le Patriarche de Jérusalem Théophile III.

La responsabilité de la préparation et de l’organisation de ce pèlerinage a été confiée, comme les années passées, au père Yannick Provost, recteur de notre paroisse de Quimper, qui connaît bien la région et ses églises et a vécu plusieurs années à Jérusalem. Il assurera la coordination et guidera le groupe. Nous souhaitons que ce pèlerinage ouvert à tous soit, comme les années précédentes, une réussite. Je vous demande donc à tous d’informer vos paroissiens et vos communautés afin que tous ceux qui le souhaitent puissent profiter de cette occasion pour aller prier sur les lieux saints et aller à la rencontre des communautés orthodoxes locales. J’espère que vous serez nombreux à participer à ce pèlerinage qui permettra de resserrer encore les liens entretenus depuis plus de soixante ans entre notre archevêché et la Terre-Sainte.

Avec mes prières et ma bénédiction,

† JEAN de Charioupolis, Archevêque des églises orthodoxes russes en Europe Occidentale

Le programme détaillé et les conditions d’inscription sont téléchargeables ici

Pour toute information, vous pouvez joindre le père Yannick Provost qui a la responsabilité de l’organisation de ce pèlerinage comme les années précédentes.

Photos du pèlerinage des années précédentes :

2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, et 2018.